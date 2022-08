ESG: Conheça o setor que vem ganhando destaque dentro das empresas, mas ainda é carente de profissionais

Você já ouviu falar em ESG? Essas três letrinhas significam “Environmental, Social and Governance” ou, na tradução para o português, Meio ambiente, Social e Governança. A sigla pode ser pequena, mas sua importância para as empresas é imensa. Apesar do destaque que vem ganhando nos últimos anos, o setor sofre com a falta de profissionais qualificados, cujos salários podem chegar a R$ 50 mil.

O ESG nasceu para medir o impacto que ações de sustentabilidade geram nos resultados das companhias. Se antes apenas os lucros importavam, hoje a história não é bem assim. A sociedade - e consequentemente o mercado - quer entender o nível de responsabilidade das marcas e o impacto de suas ações para todos - e não apenas para os bolsos dos investidores.

Guilherme Filgueiras, gerente executivo da empresa de recrutamento PageGroup, explica que a área é relativamente nova e hoje fundamental para as empresas de capital aberto, pois gera a valorização da companhia. Para as demais empresas, contar com o setor é estar à frente, esbanjando um posicionamento diferenciado.

Se hoje o ESG é praticamente mandatório em multinacionais e indústria, daqui a pouco tempo será comum a todas as empresas que quiserem sobreviver, prevê Filgueiras. “Será uma exigência que todos os negócios estejam aderentes a ações de sustentabilidade, o que engloba meio ambiente, pessoas e comunidade.”

Profissionais em falta

Por se tratar de uma preocupação ainda embrionária para a maioria das empresas, ainda faltam profissionais capacitados para abraçar o desafio. Não há, por exemplo, uma graduação específica para quem quer atuar na área. Quem é absorvido pelo nicho pode vir de cursos como administração de empresas, engenharia ambiental, química, gestão ambiental, entre outros. São formações com uma certa similaridade com o assunto, mas não 100% compatíveis em sua essência.

“Os profissionais de ESG são escassos e vale dizer que não há muito espaço para entrada. Isso porque para ingressar nesse mercado é preciso estar em um nível já sênior, de especialista, e ter habilidades de liderança e uma maior maturidade”, explica o gerente executivo da PageGroup.

Espera-se ainda a capacidade de uma boa comunicação, já que este profissional terá de engajar toda a companhia. Além disso, ter visão de futuro é imprescindível. “Pessoas globalizadas, curiosas, que buscam conhecimento dentro e fora do Brasil, com atitude e conectadas com tecnologia são as mais valorizadas dentro do universo do ESG”, completa.

Carente de profissionais completos, o mercado recompensa aqueles que já são com ótimos salários. Segundo Filgueiras, um especialista em ESG pode ganhar entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. Já um head de sustentabilidade recebe entre R$ 20 mil e R$ 40 mil, enquanto um diretor financeiro da área pode ter rendimentos que vão de R$ 35 mil a R$ 50 mil.

O gerente diz, porém, que os altos salários não devem ser o chamariz para tentar uma oportunidade na área. “O ESG exige atuação técnica conectada com propósito. Em termos de carreira, não é uma migração fácil, mas com certeza é um espaço em crescimento”, pontua.