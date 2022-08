Vai viajar nas eleições? Saiba como informar o ‘voto em trânsito’

A Justiça Eleitoral de todo o país já estão recebendo as informações de pessoas que pretendem votar fora de seu domicílio eleitoral nas eleições de outubro.

O chamado ‘voto em trânsito’ é permitido para todos os brasileiros que estejam com o título de eleitor regularizado no dia da eleição e pode ser feito em qualquer município com eleitorado superior a 100 mil pessoas. O prazo para informar a Justiça eleitoral vai até dia 18.

De acordo com Código Eleitoral, quem estiver fora da cidade domicílio, mas dentro do mesmo estado, poderá votar para presidente, governador, deputado federal, estadual ou distrital. Já quem estiver em outro estado poderá votar somente para presidente da República. Não é possível votar em trânsito no exterior, porém o eleitor que morar no exterior e estiver em território brasileiro na data da votação poderá votar normalmente.

COMO FAZER

Quem já tiver a informação de onde estará no dia da eleição pode procurar qulquer cartório eleitoral e indicar o local onde pretende votar no dia 2 de outubro e 30 de outubro.

O eleitor poderá indicar locais diferentes no primeiro e segundo turno, se quiser, ou o mesmo local nos dois turnos.

Entretanto, o voto em trânsito deve ser solicitado presencialmente. Não há opção de fazê-lo pela Internet. Uma vez feita notificação do voto em trânsito dentro do prazo estipulado (até 18 de agosto), ele não poderá ser alterado.

DATAS

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o calendário das eleições 2022 pretende fazer a votação em primeiro turno no dia 2 de outubro, quando os eleitores elegerão presidente, governadores, senadores e deputados, e em segundo turno em 30 de outubro, para presidente e governadores, caso as disputas aos cargos executivos ainda não tenham sido definidas.