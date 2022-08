Aposta do RN leva prêmio de R$ 5,5 milhões da Mega-Sena

Uma aposta feita em Mossoró (RN) acertou as seis dezenas do Concurso 2.507 da Mega-Sena nesta quinta-feira (4) e vai receber R$ 5,5 milhões. O sorteio ocorreu na noite desta quinta-feira no Espaço Loterias CAIXA, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 04 - 06 - 12 - 34 - 35 - 53.

A aposta ganhadora, uma aposta simples da Teimosinha (quando o jogador escolhe os números e repete o jogo por pelo menos três sorteios , foi feita na Lotérica A Zebra.

A quina teve 47 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 38.165,32 e a quadra teve 3.385 apostas ganhadoras, com prêmios de R$ 757,02.

No próximo concurso, com sorteio no sábado (6), o prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

As apostas para os concursos podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas, no portal Loterias CAIXA e no app Loterias CAIXA. Clientes do banco podem usar o Internet Banking CAIXA.

O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50.

Doze apostadores dividem o prêmio da Lotofácil

O sorteio da Lotofácil realizado nest quinta-feira teve nada menos do que doze apostadores contemplados com o prêmio principal.

As apostas foram feitas nas cidades de Serr (ES), Araguari (MG), Betim (MG), Montes Claros (MG), Teresina (PI), Barra Mansa (RJ), Coroados (SP), Ourinhos (SP), Pindamonhangaba (SP), Santa Gertrudes (SP) e São Paulo (SP). Cada um dos ganhadores vai receber prêmio de R$ 352.149,65.

Os números sorteados foram:

01, 03, 04, 05, 07

09, 10. 13, 15, 16

18, 20, 21, 24, 25

Quina volta a acumular e prêmio chega a R$ 10 milhões

Mais uma vez ninguém levou o prêmio principal no sorteio da Quina, realizado nesta quinta-feira, e com isso o prêmio voltou a acumular, chegando agora em R$ 10 milhões.

Os números sorteados foram 07, 17, 20, 21, 58