Hoje tem sorteio da Mega-Sena acumulado em R$ 6 milhões

Nesta quinta-feira, excepcionalmente, a Mega-Sena vai sortear um prêmio acumulado em R$ 6 milhões. Além do sorteio de hoje, a loteria volta no sábado.

Para tentar a sorte e levar o prêmio para casa, o apostador tem até 19h para fazer sua aposta nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Online. O preço da aposta mínima, com seis dezenas marcadas no volante, é de R$ 4,50, mas o apostador, se quiser, pode marcar mais números no volante. O preço da aposta, no entanto, sobe consideravelmente.

O sorteio da Mega-Sena é sempre realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, juntamente com as demais loterias da Caixa Econômica Federal.

No sorteio da última terça-feira, nenhum apostador acertou a Mega, mas 12 apostas fizeram 5 pontos e cada um dos apostadores levou pra casa R$ 101.318,72.

Os números sorteados na terça-feira foram: 21, 22, 29, 34, 40, 44

Lotofácil tem prêmio de R$ 5 milhões

O concurso 2590 da Lotofácil vai pagar nesta quinta-feira ao apostador que acertar os 15 números sorteados um prêmio de R$ 5 milhões, de acordo com dados do site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h. O sorteio, assim como a Mega-Sena, ocorre a partir das 20h.

No sorteio desta quarta-feira, três apostadores faturaram R$ 485.117,15 cada. As apostas vendedoras foram feitas na cidade do Rio de Janeiro, São Gonçalo (RJ) e Mongaguá (SP).

Quina paga R$ 8,7 milhões

A Quina está com seu prêmio acumulado e deve pagar nesta quinta-feira um prêmio estimado em R$ 8,7 milhões a quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

A aposta simples da Quina custa R$ 2.

No sorteio desta quarta-feira, ninguém levou o prêmio principal. Os números sorteados foram 20, 46, 53, 61 e 73.