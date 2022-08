Vídeo: dois homens são baleados em briga de torcida após jogo Corinthians x Flamengo

Uma confusão gerada por torcedores do Corinthians e do Flamengo no cruzamento da avenida Ernesto Geisel com Salgado Filho, em Campo Grande (MS) deixou ao menos duas pessoas feridas nesta terça-feira (2). O jogo ocorreu em São Paulo, na Neoquímica Arena (estádio do Corinthians) e terminou em 2 a 0 para os visitantes cariocas, em jogo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores.

Assista ao vídeo postado no Twitter:

“Estou eu e o Will voltando pra casa e de repente uma briga de torcidas organizadas do Corinthians e Flamengo na Ernesto Geisel em Campo Grande. Depois que parei de filmar ainda tiveram tiros e parece que teve gente atingida”.

De acordo com o g1, com informações da Polícia Militar, duas pessoas foram socorridas após ferimento por bala. Uma delas foi encaminhada para a Santa Casa e a outra à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Leblon.

Segundo a Santa Casa, a vítima tem 28 anos e passou por cirurgia no abdômen nesta terça-feira (3). O homem está no centro cirúrgico consciente e respirando sem a ajuda de aparelhos. Já a outra pessoa ainda não havia sido localizada.

Ainda conforme o texto, a Polícia Civil confirmou a confusão entre as torcidas, porém não foi feito nenhum boletim de ocorrência.

Jogo ocorreu em São Paulo

O jogo ocorreu na casa do Corinthians, a Neo Química Arena, popularmente conhecido como ‘Itaquerão’. Válido pelas quartas de final da Libertadores, o confronto terminou em Corinthians 0x2 Flamengo, com gols de Arrascaeta e Gabigol. Com o resultado, o time carioca tem vantagem no próximo confronto entre as equipes, que ocorre na terça-feira (9), no Maracanã, Rio de Janeiro, com os donos da casa podendo garantir vaga na semifinal da competição.

