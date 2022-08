Moradores do interior de São Paulo relatam clarão no céu durante a madrugada

Bola de fogo avistada no céu no interior de São Paulo (Reprodução)

Moradores da região de Campinas, Sorocaba, Hortolândia e São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, relataram terem visto na madrugada desta quarta-feira um clarão no céu.

Nas redes sociais, muitos internautas compartilharam imagens e especulações, maioria deles de que se tratava de um meteoro, mas ainda não há uma informação oficial sobre o fenômeno.

De acordo com os moradores, a luz brilhante cortou o céu por volta das 5h da manhã e rapidamente desapareceu. “Eu não sei o que acabei de ver no céu mas foi um dos momentos mais bizarros da minha vida. Eu estava dormindo, acordei do nada, fui ao banheiro, voltei e olhei pela janela por 10 segundos e de repente um clarão imenso, parecendo um meteoro”, disse no Twitter @ajaquelinebe.

Veja imagens:

Clarão na madrugada Pedreira-SP #bdsp #EPTV Posted by Luciano Cantarani on Wednesday, August 3, 2022

“Tava aqui de boas deitada no sofá assistindo kdrama com a porta aberta e do nada deu um clarão no céu e caiu uma coisa como se tivesse pegando fogo, em total silêncio. Alguém tbm viu??”, comentou @diitramassio.

“Era umas 5h da manhã eu acho que vi um meteoro ou estrela cadente, n sei. Sei que deu um clarão no céu e fez um rastro de luz. Foi mt lindo”, disse @coracaobanddido.

LEIA TAMBÉM: Menina sai para ir à padaria, some e é encontrada morta dois dias depois; veja o que se sabe até agora

Segundo os astrônomos, todas as imagens compartilhadas nas redes indicam que trata-se de um fragmento de asteróide que entrou na atmosfera, um meteoro brilhante, e a luz ocorre pela fragmentação do objeto em atrito com a atmosfera.

“Eu realmente vi os vídeos e tudo indica que é realmente um bólido [meteoro brilhante], é um asteroide, um fragmento de um asteroide que entrou na atmosfera. E esse clarão, ele é produzido no momento que esse pedaço se fragmenta em pequenos pedaços. Talvez não sobre nada que dê para descobrir no solo. Mas é um evento, relativamente, entre o comum e raro”, disse o astrônomo Thiago Signorini Gonçalves, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em entrevista ao jornal Bom Dia São Paulo.