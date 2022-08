Menina sai para ir à padaria, some e é encontrada morta dois dias depois; veja o que se sabe até agora

Uma menina de 10 anos que estava desaparecida desde o último domingo (31) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi encontrada morta na terça-feira (2). Ela havia saído de casa para ir à padaria e não voltou mais.

O corpo de Bárbara Vitória foi localizado por uma estudante em um matagal próximo a um campo de futebol no bairro Pedra Branca. Ela estava com uma camisa do Atlético, a mesma que usava quando sumiu, mas sem as roupas de baixo. Há sinais de violência.

Segundo familiares, a menina brincava em frente à casa em que morava, no bairro Mantiqueira, na Região de Venda Nova, limite com o município da Grande BH. No fim da tarde, o pai pediu que ela fosse à padaria, que ficava a poucas quadras dali, para comprar pães para tomar café.

A demora de Bárbara preocupou os parente, já que ela estava habituada a fazer o trajeto. Decidiram, então, informar o caso à polícia.

Câmeras de segurança flagraram suspeitos

Imagens de circuito de segurança mostram a menina na fila do caixa da padaria. Depois de ser atendida, ela guarda o troco em uma bolsa, se despede de uma atendente e sai com um saco de pães nas mãos.

Em seguida, outra câmera registra o momento em que Bárbara desce uma rua, correndo. Quase meia hora depois, um outro registro mostra a garota correndo em frente a outro comércio. Após apenas um minuto, a mesma câmera revela dois homens também correndo na mesma direção que a vítima.

Um dos rapazes que aparece na gravação chegou a ser preso na segunda-feira (1º), mas foi liberado por falta de provas.

A perícia esteve no local onde o corpo foi encontrado. No momento em que era retirado pelo rabecão, moradores, indignados, gritavam por “justiça”.