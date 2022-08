Licenciamento: carros com placa 3 e 4 devem quitar débito em agosto

Até dia 31 de agosto os proprietários de veículos com placas final 3 e 4 devem quitar o licenciamento 2022 no Estado de São Paulo.

O valor da taxa para licenciar o carro é de R$ 144,86 para qualquer veículo usado, independente da data de vencimento. Não haverá desconto para pagamento antecipado.

Para efetuar o pagamento, basta informar o número do Renavam e pagar a taxa pelo Internet Banking, nos caixas eletrônicos ou pelas casas lotéricas. O veículo só pode ser licenciado se não houver nenhuma pendência com multas ou IPVA atrasados. Nestes casos, será necessário regularizar os impostos atrasados primeiro para que o sistema dos pagos libere o pagamento do licenciamento.

EMISSÃO DO e-CRLV

Após o pagamento da taxa de licenciamento, o proprietário do veículo pode fazer o download e a impressão do CRLV nos portais do Poupatempo, Detran.SP e Senatran

Segundo o Detran.SP, a falta de licenciamento é uma infração gravíssima e pode acarretar uma série de problemas para o condutor, como remoção do veículo ao pátio, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Neste ano, não houve a cobrança do DPVAT, o seguro obrigatório, como ocorreu no ano anterior.

Veja abaixo o calendário do licenciamento 2022:

Placas com finais 1 e 2: até 29 de julho;

Placas com finais 3 e 4: até 31 de agosto;

Placas com finais 5 e 6: até 30 de setembro;

Placas com finais 7 e 8: até 31 de outubro;

Placas com final 9: até 30 de novembro;

Placas com final 0: até 30 de dezembro.

