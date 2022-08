Já pensou não pagar conta de gás por um ano? Entenda a promoção que pode aliviar o orçamento em tempos de crise

A distribuidora de gás natural encanado Comgás anunciou uma promoção que, em tempo de crise, pode fazer toda a diferença na vida dos consumidores. Em comemoração aos 150 anos da companhia, entre os dias 1º e 31 de agosto, clientes poderão concorrer a milhares de contas de gás grátis por até um ano.

A promoção possui duas modalidades, com prêmios instantâneos de um mês e sorteio de um ano de conta paga, com o limite de R$ 200 na conta de consumo do gás natural.

“É a primeira vez que fazemos uma promoção como essa, e certamente vamos gerar impactos positivos no dia a dia dos ganhadores. Pensando nos desafios do atual cenário econômico e como forma de valorizar os nossos clientes residenciais e comerciais, pensamos nesse formato onde os consumidores têm a oportunidade de ganhar até 12 meses de conta paga”, diz Cristiano Donisete, Diretor de Tecnologia e Clientes da Comgás.

Como funciona a promoção

Para concorrer aos prêmios instantâneos de um mês de conta grátis, o cliente precisa acessar o site Comgás Virtual e atualizar os dados cadastrais. Ao fazer isso, o participante terá uma chance para girar roleta virtual de prêmios. Caso opte por fatura por e-mail, são três chances, e se aderir ao débito automático, serão cinco chances. Será possível girar a roleta, no máximo, nove vezes.

Já para concorrer aos prêmios de um ano de conta grátis, o participante também receberá números da sorte, sendo que a atualização ou confirmação de cadastro dão direito a um número, a ativação de fatura por e-mail a três números e quem optar pelo débito automático ganhará mais cinco números da sorte.

Caso o participante já utilize os serviços de fatura por e-mail ou o débito automático, seus números da sorte extras serão contabilizados automaticamente após a efetivação do cadastro e aceite ao regulamento da promoção.

Os vencedores do sorteio serão divulgados no dia 6 de setembro, às 16h, com base no resultado do sorteio da Caixa Econômica Federal de 3 de setembro.

Os detalhes e condições da promoção podem ser consultados no regulamento, disponível ou pelo chat online da Comgás. Dúvidas adicionais podem ser esclarecidas no FAQ do site ou encaminhadas para o e-mail consumidor@comgas.com.br.

