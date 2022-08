Unicamp abre inscrições para o vestibular de 2023

Desde esta segunda-feira estão abertas as inscrições para os interessados em participar do vestibular 2023 da Unicamp, que para o próximo ano promete oferecer 2.540 vagas em 69 cursos.

As inscrições devem ser feitas pela Internet até o dia 2 de setembro, em formulário disponível na página da Comvest (Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp). A taxa de inscrição é de R$ 192 e pode ser paga até 9 de setembro e é possível fazer até duas opções decurso, desde que sejam da mesma área.

Neste ano, excepcionalmente, a segunda fase do vestibular será realizada até dezembro. Nos anos anteriores, a segunda fase sempre ocorria em janeiro, mas a comissão organizadora do vestibular optou pela nova data para também antecipar o processo de convocação dos aprovados, com divulgação da lista da primeira chamada em fevereiro de 2023.

CALENDÁRIO

A primeira fase das provas do Vestibular Unicamp 2023 será realizada no dia 6 de novembro próximo e a segunda fase está marcada para os dias 11 e 12 de dezembro deste ano.

Provas Específicas

Candidatos ao curso de música deverão fazer as provas de Habilidades Específicas antes da primeira fase. Já os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Cénicas, Artes Visuais e Dança terão as provas de habilidades entre os dias 4 e 6 de janeiro de 2023, depois das provas da segunda fase.

“O Vestibular é uma das atividades da Universidade que mais geram interação com a sociedade e, portanto, tem enorme importância, na medida em que concretiza os valores da Unicamp, fundamentais de serem lembrados nos dias de hoje, tais como inovação e inclusão social, essenciais ao futuro do nosso país”, disse o reitor da universidade, professor Antônio Meirelles, durante o evento de lançamento do vestibular.