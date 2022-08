Motorista bêbado causa estrago ao bater em quatro carros no DF; assista ao vídeo aqui

Um motorista bêbado e sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) perdeu o controle do carro que dirigia e bateu em outros quatro estacionados em Taguatinga, no DF (Distrito Federal). Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu na sexta-feira (29), na Avenida Hélio Prates, e foi registrado por câmeras de segurança. Segundo a polícia, o causador da colisão é um jovem de 25 anos.

O “Goiás Notícias” compartilhou a cena impressionante em seu perfil no Twitter. Assista abaixo:

Segundo os investigadores, o rapaz se submeteu ao teste do bafômetro, que apontou que ele estava bêbado. Ele assinou termo circunstanciado de ocorrência e foi liberado.

O caso é investigado pela 17ª DP, de Taguatinga Norte.

E por falar em acidente...

O menino Murillo Santos, de 10 anos, morreu após um acidente em um parque de diversões no Jardim Vergueiro, em São Paulo, na noite do último sábado (30). De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima estava em um dos brinquedos e pulou da cadeira enquanto o equipamento ainda estava em movimento.

Murillo Santos, de 10 anos, morreu após um acidente em um parque de diversões no Jardim Vergueiro, em São Paulo (Reprodução/Arquivo pessoal)

Em entrevista ao “G1″, Jéssica Brandão, parente do menino, contou uma versão diferente. Ela disse que Murillo estava saindo do brinquedo quando ele voltar a funcionar, fazendo com que ele e o amigo caíssem.

No domingo (31), parentes e amigos da vítima foram até a frente do parque, localizado na Avenida Padre Arlindo Vieira, para protestar contra a morte da criança. Na segunda-feira (1º), a Escola Municipal de Ensino Fundamental Hercília de Campos Costa, onde Murillo estudava, suspendeu as aulas no período da manhã do 1° ao 5° ano.

O caso trágico foi registrado como morte suspeita e queda acidental no 26º Distrito Policial de São Paulo.

