Menino de 10 anos morre após se envolver em acidente em parque de diversões, em São Paulo

O menino Murillo Santos, de 10 anos, morreu após um acidente em um parque de diversões no Jardim Vergueiro, em São Paulo, na noite do último sábado (30). De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a vítima estava em um dos brinquedos e pulou da cadeira enquanto o equipamento ainda estava em movimento. Ele caiu e chegou a ser socorrido ao Hospital Saboya, mas não resistiu aos ferimentos.

Em entrevista ao site G1, Jéssica Brandão, parente do menino, contou uma versão diferente sobre o acidente. Ela disse que Murillo estava saindo do brinquedo, quando ele voltar a funcionar de uma vez e isso fez com que ele e o amigo caíssem.

“Quando ele estava saindo do brinquedo com o amigo, o brinquedo voltou a funcionar com eles descendo. Era para ser duas tragédias, mas o amigo dele conseguiu escapar. O Murillo já não conseguiu. Ele era uma criança super carinhosa amorosa”, afirmou.

No domingo (31), parentes e amigos foram até a frente do parque para protestarem a morte da criança. Na segunda-feira (1º), a Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Hercília de Campos Costa, onde Murillo estudava, suspendeu as aulas no período da manhã do 1° ao 5° ano.

O parque onde houve o acidente fica na Avenida Padre Arlindo Vieira. Ainda segundo a SSP, o caso foi registrado como morte suspeita e queda acidental no 26º Distrito Policial.

Uma perícia foi solicitada para apurar as causas do acidente.

