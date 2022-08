Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio estimado em R$ 3 milhões

A Mega-Sena sorteia nesta terça-feira (2) um prêmio estimado em R$ 3 milhões. As seis dezenas do concurso 2.506 serão sorteadas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, na cidade de São Paulo.

Como parte da Mega Semana da Sorte, serão realizados três sorteios: hoje, na quinta-feira (4) e no próximo sábado (6).

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Sorteio de sábado

No último sorteio realizado sábado passado um apostador de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, ganhou sozinho um prêmio de R$ 24.271.229,51. Os números sorteados no último sábado foram 03, 05, 19, 26, 43, 51.

Lotofácil tem prêmio acumulado de R$ 4,5 milhões

Apostadores que acertarem as quinze dezenas sorteadas para a Lotofácil nesta terça-feira podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 4,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

As apostas devem ser feitas te 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa ou pelo canal eletrônico Loterias Caixa. A aposta simples custa R$ 2,50.

O último sorteio da Lotofácil foi realizado nesta segunda-feira, quando ninguém levou o prêmio principal. A faixa de 14 números foi acertada por 259 apostas e cada um dos apostadores levou para casa R$ 1.398,06.

Os números sorteados foram:

03, 04, 06, 07, 08

09,11,13, 15, 16

19, 20, 21, 22, 24

Quina sorteia hoje R$ 2,4 milhões

A Quina está com seu prêmio acumulado e promete pagar nesta terça-feira um premio de R$ 2,4 milhões para quem acertar as cinco dezenas sorteadas.

A Quina será sorteada a partir das 20h no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo. A aposta simples da Quina custa R$2.