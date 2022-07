Operação policial apreende mais de 1,4 tonelada de cocaína em São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo apreendeu mais de 1,4 tonelada de cocaína, após diversas ações realizadas em algumas cidades. Por meio das delegacias da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), a polícia prendeu, na última quinta-feira (28), quatro pessoas que estavam envolvidas no crime.

A droga estava escondida em cilindros compressores, que são usados frequentemente para pintura. As operações dos criminosos funcionavam, possivelmente, em quatro cidades: São Bernardo, na Grande São Paulo, Araçatuba, Botucatu e Sumaré, no interior paulista.

Em Araçatuba foram encontrados cerca de 600 tabletes de cocaína. Na operação, a Polícia Civil parou um carro usado pelos suspeitos e descobriu a existência de drogas na residência usada pelo suposto grupo criminoso. Já em Sumaré e Botucatu, o Denarc apreendeu mais 565 tabletes. Não houve prisões durante a abordagem nos dois municípios.

LEIA TAMBÉM: Cartórios de São Paulo alertam para golpes com intimações falsas para o pagamento de dívidas

Outra cidade investigada foi São Bernardo, na Grande São Paulo, onde não foram encontradas munições. Ao todo, 645 munições de fuzil calibre 7.62 foram encontradas no interior de um compressor. Dois suspeitos foram presos em flagrante.

Segundo o delegado Carlos Castiglioni, as apreensões começaram com uma investigação em Araçatuba: “Em princípio, em São Bernardo funcionava uma oficina especializada em modificar os compressores para que as drogas fossem escondidas”, contou o policial ao Estadão.

A Polícia Civil revelou que o valor da droga apreendida foi de R$ 28 milhões. Mas, como ainda estava em estado puro, e poderia crescer com processo de mistura, a valorização do material poderia chegar aos R$ 280 milhões.

Crime no litoral

Um casal foi vítima de um sequestro-relâmpago na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O ocorrido aconteceu após eles deixarem uma festa infantil e decidirem ir para um motel localizado no bairro Encruzilhada.

Segundo o G1, o casal, que não teve a identidade revelada, estava em um carro de luxo, quando uma quadrilha com nove pessoas, sendo quatro armados, se aproximou do veículo, um Jaguar. Eles foram abordados antes de passar pela guarita do local.

“Colocaram meu marido no banco de trás. Eu desci achando, sei lá, que queriam apenas levar o carro. Aí, me jogaram para dentro do carro”, disse a mulher ao G1.

LEIA TAMBÉM: Varíola dos macacos: entenda a transmissão, os sintomas e a vacina