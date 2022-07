Mega-Sena tem prêmio de R$ 24 milhões; veja as dezenas sorteadas neste sábado

O prêmio acumulado da Mega-Sena, no valor de R$ 24 milhões, foi sorteado neste sábado (30), às 20 horas, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Apresentadas pela Caixa Econômica Federal, as seis dezenas correspondem ao concurso 2505. O último concurso, realizado na quarta-feira (27), não teve acertadores.

Caso você queira jogar na próxima semana, o custo para fazer uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50. É possível escolher em até 15 números, mas o preço da aposta começa a subir substancialmente. O prêmio é sorteado duas vezes por semana, às quartas e aos sábados.

Confira as dezenas sorteadas no concurso da Mega-Sena: 43 - 26 - 05 - 51 - 03 - 19

Lotofácil

Além da Mega-Sena, a Caixa Econômica Federal sorteou a Lotofácil. Quem acertar os 15 números do concurso 2586 levará o prêmio estimado de R$ 1.500 milhão.

É importante ressaltar que a aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50. Neste jogo é possível marcar até 20 números em uma mesma cartela. As dezenas são sorteadas três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas.

Confira os números sorteados no concurso da Lotofácil: 21 - 08 - 07 - 12 - 24 - 22 - 18 - 13 - 19 - 15 - 01 - 20 - 02 - 23 - 16

Volante da Quina (Metro World News)

Por fim, os números da Quina também foram sorteados, na noite deste sábado (30), no Espaço da Sorte, situado na capital paulista. O prêmio estimado do concurso 5911 é de R$ 730 mil.

Com o custo de 2,00, o apostador da Quina pode marcar, no mínimo, cinco dezenas. Porém, o valor pode chegar a R$ 6,00 caso seja decidido colocar até 15 números em um mesmo jogo. O sorteio acontece diariamente, de segunda à sábado, a partir das 20 horas.

Confira os números sorteados no concurso da Quina: 59 - 07 - 17 - 61 - 39

Quem deseja jogar na próxima semana pode fazer a sua aposta na casa lotérica ou pelo canal eletrônico Loterias On-line, da Caixa, ou pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. O apostador pode ainda usar mais dois serviços da Caixa, a Surpresinha e a Teimosinha.

