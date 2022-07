Iniciativa recebe doações de agasalhos, cobertores e até roupas para pets em São Paulo; saiba mais

As temperaturas na cidade de São Paulo vão cair neste fim de semana. Neste sábado (30), segundo o Climatempo, a mínima pode chegar aos 10ºC e a máxima não passa dos 18ºC. Vale lembrar que pessoas em situação de vulnerabilidade precisam de assistência redobrada com a chegada das frentes frias, e cada um de nós pode - e deve - fazer sua parte para ajudar.

Nesse contexto, o Shopping Frei Caneca, em São Paulo, abriu suas portas para receber a Loja Solidária, iniciativa que tem como missão arrecadar alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, roupas e cobertores em bom estado. Todos os itens serão destinados à ONG Casa do Zezinho e direcionados a famílias carentes.

O centro de compras também preparou uma estrutura para recebimento de roupinhas e rações, que serão encaminhadas ao Pegadas do Bem, que resgata e busca um novo lar para os bichinhos.

O espaço, localizado no primeiro piso do shopping, foi pensado com o objetivo de atender tanto pessoas em situação de vulnerabilidade quanto animais durante o período de inverno. A loja ainda busca dar mais visibilidade às ações dessas organizações.

As doações podem ser feitas de segunda a sábado, das 10h às 22h. Aos domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 12h às 20h.

O Shopping Frei Caneca fica na Rua Frei Caneca, número 569, no bairro Cerqueira César. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3472-2075 ou pelo site.

Inverno Solidário 2022

Em maio, o governo do Estado de São Paulo lançou a campanha Inverno Solidário 2022. A iniciativa, que arrecada cobertores novos para doações a pessoas em situação de vulnerabilidade social, vai até 21 de setembro.

As doações podem ser entregues em pontos de coleta instalados nas estações de trens e metrô, terminais de ônibus da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e unidades do Poupatempo. É possível fazer uma pesquisa a partir do CEP pelo site e identificar o local mais próximo de sua casa.

Também são aceitas doação em dinheiro, por meio de transferência bancária ou pix. Os dados também constam na página do projeto do governo do Estado da internet.