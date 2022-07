Casal é sequestrado após sair de festa infantil no litoral de São Paulo

Um casal foi vítima de um sequestro-relâmpago na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. O ocorrido aconteceu após eles deixarem uma festa infantil e decidirem ir para um motel localizado no bairro Encruzilhada.

Segundo o G1, o casal, que não teve a identidade revelada, estava em um carro de luxo, quando uma quadrilha com nove pessoas, sendo quatro armados, se aproximou do veículo, um Jaguar. Eles foram abordados antes de passar pela guarita do local.

“Colocaram meu marido no banco de trás. Eu desci achando, sei lá, que queriam apenas levar o carro. Aí, me jogaram para dentro do carro”, disse a mulher ao G1.

Segundo a vítima, ela e o marido foram obrigados a permanecer com a cabeça baixa durante todo o período que ficaram no carro. Depois, eles foram levados para um morro, onde foram obrigados a seguir um caminho até chegar em uma região de mata.

“Gritaram para a gente: ‘Desce, desce!”. Uma parte seguiu acompanhando a gente, subindo o morro a pé. Mas não podíamos enxergar nada, sequer levantar a cabeça. Foi quando colocaram capuz na nossa cabeça. E a gente em um matagal, com mato até o joelho. Subimos e descemos por um bom tempo”, contou a mulher.

A vítima do sequestro contou ainda que os criminosos pegaram os celulares e invadiram as contas bancárias, já que eles foram obrigados a passar as senhas. No entanto, enquanto alguns criminosos faziam as transferências do dinheiro, uma confusão começou entre a quadrilha ao perceber que parte dos bandidos, que havia conseguido a verba por meio das transferências, fugiu.

Além do dinheiro, os sequestradores levaram o rapaz até sua residência para roubar joias e diversos objetos de valor. Já a mulher ficou na mata com outros dois criminosos: “”Por sorte, quando eles chegaram ao apartamento, nossas filhas haviam sido levadas por minha irmã poucos minutos antes”, disse ela.

Por fim, ela relatou que os funcionários do motel avisaram a polícia, mandando o número da placa do carro, que estava sendo acompanhado. Depois disso, o casal foi liberado em um posto de gasolina e o carro deles foi deixado em uma praça, no bairro Saboó.

