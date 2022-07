Cartórios de São Paulo alertam para golpes com intimações falsas para o pagamento de dívidas

A Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo (Anoreg/SP), que representa 1.546 cartórios no estado, alerta para golpes envolvendo o pagamentos de dívidas. Segundo o órgão, os criminosos têm usado intimações de protesto falsas, mas que muitas vezes apresentam dados de pessoas reais, para receber valores das vítimas.

Conforme a associação, para tentar dar veracidade a fraude, os golpistas enviam notificações para os alvos se passando por membros dos Cartórios Nacionais de Brasília, utilizando o nome Serviço Notorial de Títulos e Protesto, nomenclatura que não existe.

Ainda segundo a Anoreg/SP, tais intimações forjadas de pagamento contam um brasão da República do Brasil, DDD de contato de Brasília, referência a uma lei de Minas Gerais e selo de autenticidade do Estado de Goiás.

Por conta das fraudes, a associação recomenda que, ao receber uma intimação, seja por meio postal ou eletrônico, a recomendação é confirmar a veracidade da notificação antes de efetuar qualquer pagamento.

Para isso, a pessoa pode entrar em contato por telefone com o cartório indicado na notificação ou fazer uma consulta no site da Central de Protestos do Estado de São Paulo. Nele, e possível fazer uma pesquisa usando o CPF ou CNPJ do intimado.

A Anoreg/SP diz que esse site oferece informações sobre a existência de protestos em nome do interessado, o cartório onde o título foi registrado, o endereço e o telefone para contato. Se for o caso, com essas informações, o devedor poderá conferir a veracidade do documento recebido.

Mais sinais de alerta

Outro ponto que deve ser analisado com atenção é o prazo do protesto, tendo em vista que os golpistas costumam ignorar e exigir pagamento imediato. Por lei, os devedores têm até três dias úteis para pagar o valor devido, após a intimação do cartório.

Nesse prazo, eles podem entrar em contato com a pessoa ou empresa a quem supostamente esteja devendo. Caso a cobrança seja indevida, é possível entrar com pedido de sustação judicial do protesto.

“Checar todas as informações quando se recebe uma intimação de protesto é uma medida imprescindível. O mercado de crédito sempre esteve povoado por pessoas mal-intencionadas que tentam aplicar golpes, os mais diversos, e, agora, com a profusão da internet e dos meios eletrônicos de comunicação, os golpistas também migraram sua atuação para essas novas mídias”, destacou o vice-presidente da Anoreg/SP, Demades Castro.

A associação recomenda, ainda, que caso a pessoa tenha sido vítima de uma intimação falsa deve procurar a Polícia Civil para prestar queixa. “É necessário denunciar, porque é um crime de estelionato”, ressaltou o vice-presidente.