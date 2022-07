[VÍDEO] Gerente do Taco Bell joga água fervente em clientes trancadas no restaurante (Reprodução/Câmera de segurança local via redes sociais.)

Famosa rede de fast-food, Taco Bell, recebeu um processo de 1 US$ milhão após a gerente de um dos estabelecimentos ter jogado água fervente em duas clientes. O incidente ocorreu em Dallas, nos Estados Unidos.

Brittany Davis e sua sobrinha de 16 anos, identificadas pelas iniciais CT, afirmam ter sofrido “graves queimaduras e traumas” no incidente ocorrido em 17 de junho, relatado pela WFAA.

O processo aponta que as duas mulheres passaram pelo North Dallas Taco Bell, após funcionários terem preparado seus pedidos incorretamente por duas vezes. O pedido pelo drive-thru teria custado 30 US$ para as duas.

Ben Crump e Paul Grinke, advogados de Davis, afirmam que as duas foram trancadas no estabelecimento, além de os funcionários terem desafiado a adolescente para uma briga.

As câmeras do local registraram o momento em que uma mulher, identificada como a gerente, enchia um balde com água fervente e o jogava sob um balcão do estabelecimento.

Assista ao vídeo:

A woman and her 16-year-old niece are suing Taco Bell after an employee in Dallas threw boiling water at them, causing second-and third-degree burns. Police say the dispute was over an incorrect order. pic.twitter.com/vwuqHFQVKN — No Jumper (@nojumper) July 26, 2022

Momento dos ataques

De acordo com Crump, a gerente voltou para buscar mais água quente, logo após ter despejado a primeira remessa do balde. Contudo, as clientes conseguiram destravar as portas do local e fugiram.

Com base no processo, a sobrinha teve que tirar a roupa para reduzir as queimaduras. Já a tia sofreu 10 convulsões antes de chegar a uma unidade que trata queimaduras no hospital. “Nossos corações se partem por essas duas vítimas cujas vidas foram mudadas para sempre devido às ações horríveis e prejudiciais da gerente do Taco Bell e das entidades mais amplas que falharam em proteger a segurança de seus clientes”, declararam Crump e Grinke em um comunicado à imprensa.

“Brittany e CT não apenas sofreram trauma físico com as queimaduras, mas agora vão conviver com o trauma psicológico que vem com um ataque como esse. As empresas têm o dever de contratar funcionários de qualidade e estáveis, que tenham a segurança como prioridade”, continuam.

Em comunicado oficial, o Taco Bell, afirmou que levava “a segurança e bem-estar dos colaboradores e clientes a sério " além de estar em contato com o franqueador e operador.