Menino de 10 anos é encontrado sem vida em região de mata no PA; com ódio, população matou onça

Onça pode ter matado menino de 10 anos no Pará (Reprodução/Redes Sociais)

Uma criança de 10 anos foi encontrada morta em uma região de mata no município de Brasil Novo, no Pará. A população suspeita que a criança tenha sido ferida por uma onça e, por isso, realizou uma caçada ao animal nas proximidades do local onde o corpo foi localizado e o matou.

O caso, que aconteceu na última quarta-feira (27), foi noticiado pelo “UOL”. Dierlison Oliveira Paiva teria saído para pescar em um lago próximo a sua casa e demorou para retornar. Assim, o pai do menino saiu em busca dele e localizou suas roupas sujas de sangue.

A Polícia Civil informou que a criança desapareceu ainda dentro da propriedade da família no final da tarde e só foi encontrada com a ajuda de vizinhos por volta das 20h, a cerca de 1,5 km da casa onde moram e próximo a uma represa. Ele tinha ferimentos na cabeça, com características de mordida de animal.

Revoltados, vizinhos da família fizeram uma caça à onça na região e acabaram matando um felino, o que demandou a abertura de um novo inquérito por maus-tratos a animal selvagem.

Com a palavra, a polícia

O delegado Wallisson Damasceno, do município de Altamira, unidade policial responsável em apurar o caso, disse que quando o lago seca, as crianças costumam ficar nos açudes que se formam. “A probabilidade é que ele tenha sido atacado e arrastado pela onça e não tenha conseguido fugir, já que era pequeno”, afirmou ao “UOL”.

Ainda segundo Damasceno, apesar da presença de onças na região, a polícia diz que não é comum casos de ataques a pessoas e só a perícia vai comprovar que tipo de animal foi responsável pelo ataque.

