“Cenário desolador”: policial contou que crianças estavam amarradas e não falavam

O PM William Oliveira foi um dos policiais que atendeu o caso da família mantida por 17 anos em cárcere privado, no Rio de Janeiro, e disse que quando as autoridades chegaram ao local as crianças estavam amarradas e a mulher parecia bastante debilitada, segundo notícia do G1.

Segundo ele, o cenário encontrado dentro daquela casa era o pior possível, o local estava extremamente sujo, insalubre e em condições sub-humanas de habitação. “Não tinha saneamento, não tem água encanada. Um cenário realmente desolador,” disse Oliveira.

Ele contou que assim que entrou na casa perguntou à mulher se ela estava fome e sede e ela disse que ele [o marido] não deixava seus filhos comerem. O policial disse que eles podiam comer e nesse momento a mãe pegou um pedaço de pão que o vizinho tinha dado e deu para os filhos.

LEIA TAMBÉM:

PREPARO EMOCIONAL

O PM disse que apesar de estar habituado com notícias negativas, nada prepara um policial para se deparar com uma situação como aquela. “Eu sou pai. Tenho uma filha de 8 anos. Acredito que não há preparo para esse cenário”, disse.

Os vizinhos também ficaram sensibilizados com a situação da família”Chorei quando eu a vi saindo. Você olhava e dava uns 8 anos para ela”, disse a mulher, que não quis ser identificada.

Muitos vizinhos confessaram que achavam que o imóvel estava abandonado e outros que o homem vivia sozinho no local, porque nunca tinham visto a mulher e as crianças. “Eu nunca os vi e moro por aqui há mais de dez anos”, disse um dos moradores do bairro.

A mãe das crianças mantidas presas em cativeiro disse que eles sofriam violência física e psicológica constantemente e chegavam a ficar dias sem comer nada.