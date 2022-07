Vídeo mostra mulher descendo de carro e roubando mochila de pedestre

Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento em que um pedestre é assaltado por uma mulher que passa em um veículo. O caso ocorreu na última quarta-feira (27) por volta das 7h, na Rua José Maria Pinto Zilli, Vila Andrade, Zona Sul de São Paulo.

Conforme as imagens, é possível notar uma mulher caminhando pela rua, quando um carro se aproxima, para próximo da pedestre e uma outra mulher sai do veículo pelo banco do passageiro. Ela caminha alguns passos e faz a abordagem, levando a mochila.

Assista ao vídeo que mostra toda a ação a seguir:

Conforme noticiado pelo G1, dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP) divulgados no dia 25 de julho mostram que o número de roubos no estado de São Paulo aumentou em 13% e o de furto 32% no mês de junho, se comparado com o mesmo período do ano de 2021. O número total de ocorrências de roubo foi de 17.907 em junho de 2021 e 20.251 em 2022. Já os dados dos furtos foram ainda maiores. No ano de 2021 foram 49.731 registros em junho, enquanto esse ano o número foi de 49.731.

Assaltos na região do Brás

De acordo matérias recentes do site, é possível notar na prática alguns desses números. Diversos flagrantes de assaltos na região do Brás mostram a ‘gangue do mata-leão’ agindo. Em texto publicado no dia 27 (quarta-feira), é dito que foram registrados 60 assaltos violentos em seis dias. Também foi informado que as polícias Civil e Militar anunciaram que pelo menos sete pessoas foram presas e uma menor apreendida até o momento da publicação

Programa ‘grava’ a cidade

A prefeitura diz que o programa ‘City Câmeras’, lançado em 2017, conta com 3.600 câmeras ativas pela cidade de São Paulo, mas somente seis na região do Brás.

