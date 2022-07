Saiba por que vereador quer acabar com famosa praia de nudismo em Balneário Camboriú

Praia do Pinho é considerada primeira praia de nudismo do Brasil Praia do Pinho é considerada primeira praia de nudismo do Brasil (Divulgação)

O vereador de Balneário Camboriú Anderson Santos (Podemos) apresentou um projeto de lei para proibir o nudismo na Praia do Pinho, considerada a primeira praia de naturismo não só em Santa Catarina, mas também no Brasil.

Santos afirma que o espaço está sendo usado como “ambiente de promiscuidade”, com “sexo explícito e uso de drogas” e, por isso, a proibição se faria necessária.

“Esta praia não está mais atraindo o público específico de outrora que movimentava um turismo considerável à cidade e à região, cabendo, portanto, que se altere sua atual configuração”, diz o político na justificativa do projeto de lei.

Ao “G1″, o vereador, por meio de sua assessoria, citou crimes e danos ecológicos no local. “Notícias de orgias, pequenos roubos e furtos e muitos danos ao meio ambiente com poluição de resíduos e impactos negativos na vegetação natural. Então, passamos quase um ano colhendo estas notícias, conversando com a comunidade e chegamos à conclusão que a vontade da maioria era terminar com o naturismo e, assim, torná-la de amplo e franco acesso e permanência.”

A Polícia Militar de Balneário Camboriú informou que nenhuma ocorrência envolvendo crimes sexuais foi registrada nos últimos 12 meses na Praia do Pinho.

Revolta dos naturistas

A comunidade naturista, como era de se esperar, não aprovou a ideia do vereador. Uma petição online que lembra que o naturismo no local tem regras e código de ética que funcionam há décadas para impedir comportamentos inadequados já reuniu mais de mil assinaturas. O abaixo-assinado foi compartilhado pela FBRN (Federação Brasileira de Naturismo) nas redes sociais.

“O que falta é policiamento e limpeza por parte dos órgãos públicos, os quais já foram solicitados por diversos ofícios. Se a praia do Pinho não for mais naturista haverá policiamento e limpeza?”, questiona a petição.

Segundo a presidente da FBRN, Paula Silveira, a mudança representaria “um retrocesso” à comunidade. “[A mudança] significaria um retrocesso e demonstraria preconceito para com os naturistas. A justificativa do vereador se baseia na insegurança do local. Segurança pública não é competência do cidadão, é competência do poder público”, disse Silveira, também ao “G1″.

Primeira paria de naturismo brasileira

A Praia do Pinho é considerada a primeira de naturismo do Brasil, segundo a Prefeitura de Balneário Camboriú. A prática começou no início dos anos 1980.

Com cerca de 500 metros de extensão, a faixa de areia é cercada por montanhas e vegetação, enquanto o mar é caracterizado por ondas fortes.