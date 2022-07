Mega-Sena acumula e próximo concurso deve pagar R$ 22 milhões

O concurso 2.504 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (28) à noite no Espaço Loterias da Caixa em São Paulo, não teve acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 14 - 33 - 41 - 42 - 44 - 55.

O próximo concurso (2.505), no sábado (30), deve pagar um prêmio de R$ 22 milhões.

A quina teve 39 ganhadores e cada um vai receber R$ 46.871,70. Os 2.885 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 905,17.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Após sair para dois apostadores, Lotofácil retorna com prêmio de R$ 1,5 milhão

A Lotofácil saiu nesta quarta-feira para apostadores de Belo Horizonte e Taubaté, no interior de São Paulo, e cada um ganhou R$ 686.328,19.

Os números sorteados foram:

01, 02, 05, 07, 08

10, 11, 13, 14, 15

16, 18, 19, 23, 24

Nesta quinta-feira, a loteria retoma seu sorteio diário com um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Assim como a Mega-Sena, as apostas devem ser feitas até 19h nas casas lotéricas, aplicativo da Caixa e canal Loterias Caixa. O sorteio será realizado a partir das 20h.

Quina tem prêmio acumulado

A Quina voltou a acumular no sorteio desta quarta-feira e promete pagar hoje a quem acertar as cinco dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 1,5 milhão, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Vinte e três apostadores acertaram a quadra no sorteio desta quarta-feira e cada um ganhou R$ 12.559,05.

Os números sorteados para a Quina desta quarta-feira foram 03, 06, 49, 59, 70.