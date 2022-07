Jovem vê menina se afogando em lago, tenta salvá-la e morre; local tem placas de sinalização de perigo

Um jovem de 23 anos morreu após tentar salvar uma menina de 10 que se afogava em um lago em Caldas Novas, no Estado de Goiás. O caso aconteceu na última terça-feira (26).

Por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros recebeu chamado para atender uma ocorrência de afogamento no Lago Corumbá, no setor Lago Sul do município. Ao chegar ao local, as equipes notaram que a criança tinha saído da água com ajuda de banhistas, mas Gabriel Vargas Jandré Ribeiro estava desaparecido.

A corporação realizou buscas e retirou Gabriel de dentro do lago. Ele estava sem sinais vitais e foi encaminhado para uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento). Lá, o óbito foi confirmado.

O jovem foi resgatado de calça jeans e camiseta, o que indica que ele entrou na água só para ajudar a criança. Gabriel passava férias na cidade.

O local é perigoso e conta com placas de sinalização para banhistas alertando sobre o risco de afogamento e a presença de piranhas.

Morta ao defender o filho

Uma idosa de 67 anos também tentou ajudar o filho, de 50, a acabou morta com um tiro no rosto no município de Vilhena, em Rondônia.

Segundo a PM (Polícia Militar), Eunice Fernandes Gonçalves estava em casa quando um homem bateu na porta. Seu filho, Edson José Gonçalves, foi ver quem era e acabou surpreendido pelo suspeito, que tentou atirar contra ele.

O rapaz chegou a ser atingido por um tiro, mas correu para dentro da casa. Foi quando Eunice se colocou na frente do filho e pediu para que o homem com a arma não fizesse nada contra Edson. Sem piedade, ele atirou contra a boca dela. A idosa morreu na hora.

