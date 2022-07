Jovem tem rim retirado e hospital entrega órgão em saco plástico à namorada

Um jovem de 21 anos que precisou retirar um dos rins após ser baleado teve seu órgão entregue à namorada dentro de um saco plástico. O caso aconteceu em Lauro de Freitas, na região metropolitana de Salvador, na Bahia.

Jeferson Oliveira Bispo trabalha para uma empresa que vende alimentos por aplicativo. Ele pilotava sua moto na última sexta-feira (22) quando foi abordado por homens armados, que dispararam contra ele.

Ele foi socorrido e levado para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Por conta da gravidade dos ferimentos, acabou transferido para o Hospital Menandro de Faria. Lá, os médicos não encontraram a bala, mas fizeram uma cirurgia para conter o sangramento e um dos rins precisou ser removido.

A companheira de Jeferson, Andreza Silva, foi chamada no hospital no dia seguinte, informada de que precisaria pegar “uma peça do namorado”. Ao chegar ao local, recebeu o órgão dentro de um saco plástico para que fosse encaminhado a um exame de anatomia patológica.

Vale dizer que o comum é que os órgãos sejam acondicionados em caixas térmicas apropriadas para este fim.

O que dizem as autoridades

A 34ª Delegacia do bairro do Portão investiga as circunstâncias e a conduta dos profissionais de saúde envolvidos no caso.

A Sesab (Secretaria da Saúde do Estado da Bahia) informou, em nota, que apura a situação, decorrente de uma “falha no fluxo do atendimento”.

De acordo com a Pasta, o material foi entregue novamente ao hospital, que providenciará o exame.

O paciente segue internado, e seu estado de saúde é estável.

