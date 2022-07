Imposto de Renda: Receita libera consulta ao 3º lote de restituição

A Receita Federal disponibilizou a consulta para o pagamento do terceiro lote do Imposto de Renda de 2022, que será pago nesta sexta-feira (29).

Para consultar o pagamento, o contribuinte deve acessar o site da Receita e informar o CPF e a data de nascimento.

De acordo com a Receita, esse lote terá correção de 2,02% pela taxa básica de juros, a Selic. O dinheiro será depositado diretamente na conta informada na declaração de Imposto de Renda.

O terceiro lote de restituição deve pagar no total R$ 6,3 bilhões para 5.242.668 contribuintes, com R$ 285.789.146,12 pagos para aqueles que tem prioridade legal para receber, sendo 9.461 idosos acima de 80 anos, 62.969 entre 60 e 79 anos, 6.361 contribuintes com deficiência física ou mental e 29.540 pessoas que tenham como maior fonte de renda o magistério.

O pagamento também será feito paras contribuintes que fizeram sua declaração de imposto até 2 de maio deste ano.

CALENDÁRIO DE RESTITUIÇÃO

Os pagamentos de restituição do Imposto de Renda seguem de acordo com a data de entrega da declaração.

Já foram pagos dois lotes, o primeiro em 31 de maio para pessoas que têm preferência no pagamento, e o segundo em 30 de junho, para aqueles que enviaram a declaração do Imposto de renda até 18 de março.

Há ainda mais três lotes previstos para este ano, a serem pagos em 29 de julho, 31 de agosto e 30 de setembro.

PROBLEMAS NO PAGAMENTO

O contribuinte que não receber a restituição por problemas na conta corrente ou outros poderá resgatar seu imposto de renda diretamente no Banco do Brasil. O dinheiro ficará até um ano à disposição do contribuinte.

