IBGE abre inscrições de concurso com mais de 15 mil vagas para recenseador; veja os detalhes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu nesta quinta-feira (28) as inscrições do concurso público com 15.075 vagas para o cargo de recenseador, que exige nível fundamental completo. As contratações são temporárias por até três meses, mas poderão ser prorrogadas. Os interessados devem se cadastrar pela internet até o dia 1º de agosto.

Segundo o IBGE, os selecionados vão atuar na elaboração do Censo Demográfico 2022. A jornada mínima de trabalho é de 25 horas semanas.

As inscrições serão gratuitas e devem ser feitas pela internet. Depois, os interessados devem comparecer a um dos postos de atendimento do órgão listados no edital, munidos da ficha para efetivação do processo. A seleção será realizada por meio de análise de títulos, ou seja, não haverá prova.

A remuneração será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio, de unidades recenseadas (domicílios urbanos e/ou rurais), tipo de questionário (básico ou amostra), pessoas recenseadas e registro no controle da coleta de dados.

De acordo com o IBGE, a principal função do recenseador é a de entrevistar os moradores durante a coleta de dados do Censo. Como a remuneração é por produção, ela pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios.

O IBGE demanda que os interessados tenham “capacidade auditiva e de comunicação verbal para realizar entrevistas e coletar dados fazendo uso de dispositivo móvel de coleta”, bem como capacidades motoras de fazerem a pesquisa em locais de difícil acesso, como morros ou áreas rurais, além de habilidade para manusear o aparelho que colhe as respostas do Censo.

Clique aqui para ver o edital do concurso

Serviço:

Vagas: 15.075 para o cargo de recenseador

Requisitos: Ensino fundamental completo

Inscrições: de 28 de julho a 1º de agosto pela internet

Taxa de inscrição: gratuita

LEIA TAMBÉM: