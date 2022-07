Detran-SP faz mutirão para renovação de CNH neste sábado

O motorista que ainda não regularizou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida em maio e junho do ano passado poderá fazê-la neste sábado (30), em um mutirão que foi organizado pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP) nos postos do Poupatempo.

Para esse mutirão foram abertas 9,2 mil vagas em todas as unidades do Detran-SP integradas ao Poupatempo. Segundo o órgão, mais de 121,5 mil condutores estão com o documento vencido no estado de São Paulo e precisam regularizar a situação até o final deste mês.

Pelo prazo estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), todas as habilitações vencidas nos meses de maio e junho de 2021 de condutores paulistas deverão ser renovadas até o próximo domingo (31). Quem for fiscalizado sem a regularização do documento no prazo correto perde sete pontos na carteira e ainda é submetido a uma multa no valor de R$ 293,47.

Para ser atendido no mutirão, é necessário que o condutor faça o agendamento no portal do Poupatempo, no aplicativo Poupatempo Digital ou nos totens de autoatendimento.

LEIA TAMBÉM: Cachorro desaparece em resort de luxo no interior de SP; casal oferece recompensa a quem encontrá-lo

O serviço de renovação da CNH também está disponível de forma online pelos portais do Departamento Estadual de Trânsito, Poupatempo ou pelo aplicativo do Poupatempo Digital. Para realizar o serviço, a pessoa não pode ter nenhum bloqueio no prontuário, como suspensão ou cassação do documento. A renovação também pode ser feita de forma presencial, mas é necessário fazer o agendamento pelo portal do Poupatempo, informando o posto em que deseja ser atendido.

No caso de renovação da carteira das categorias C, D ou E ainda é preciso marcar o exame toxicológico em uma das clínicas credenciadas. Já para as carteiras das categorias A e B é preciso selecionar a data e a hora para o exame médico a ser realizado com um profissional credenciado pelo Detran. No caso de profissionais que exercem atividade remunerada como condutor é necessário ainda que se faça também o exame psicológico.