Chove chuva? São Paulo enfrenta 4ª maior sequência de dias secos em quase 30 anos

A cidade de São Paulo enfrenta um dos maiores períodos de seca registrados últimos 27 anos, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

O inverno, que começou em 21 de junho, costuma ser uma época de baixo índice pluviométrico, mas este ano a cidade enfrenta a quarta maior sequência de dias sem chuva desde 1995,

No total, já são 48 dias sem chover de forma significativa em toda Capital. A última precipitação foi registrada, segundo o CGE, em 10 de junho, com 9,2 mm de precipitação. Desde essa data, o acumulado pluviométrico na cidade é de 0,6 mm.

As outras três sequências de secas que maior tempo de duração foram em 2012, com 62 dias, 2010, com 50 dias e 2017, com 50 dias. Se não chover até o próximo domingo, este ano entrará para a história como o inverno mais seco dos últimos 27 anos.

LEIA TAMBÉM: Saiba por que vereador quer acabar com famosa praia de nudismo em Balneário Camboriú

E quando a chuva volta?

A boa notícia é que nesta sexta-feira deve voltar a chover na Capital, com pancadas no período da tarde e noite, segundo previsão da Climatempo, mas ainda assim com pouca intensidade.

Entretanto, no sábado e domingo o tempo volta a firmar e não há previsão de mais chuva até o próximo final de semana.

Uma frente fria na avança pelo sul do país e conseguiu romper o bloqueio atmosférico causado por uma grande massa de ar seco, baixando a temperatura naquela região Nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além de frio a frente traz ainda muita chuva.

Como fica a temperatura?

No sábado, o frio atinge o sudeste e os termômetros em São Paulo oscilam entre a máxima de 17ºC e a mínima de 10º C.