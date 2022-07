Zagallo passa bem após internação devido à infecção respiratória

Ex-técnico da Seleção Brasileira Zagallo com a camisa do tetracampeonato Ex-técnico da Seleção Brasileira Zagallo com a camisa do tetracampeonato (Lucas Figueiredo/CBF)

Tetracampeão mundial, Zagallo, de 90 anos, passa bem após internação na terça-feira (26) no Hospital Barra D’Or, na zona oeste do Rio, para tratamento de uma infecção respiratória.

De acordo com boletim médico, o ex-técnico da seleção brasileira segue sob cuidados na unidade semi-intensiva, respira sem ajuda de aparelhos e está lúcido. O hospital informou ainda que Zagallo testou negativo para a covid-19.

Símbolo do futebol nacional, Zagallo é o único brasileiro a conquistar quatros vezes a Copa do Mundo: duas como jogador (na Suécia em 1958, e no Chile em 1962), e as outras como treinador (no México, em 1970 e nos Estados Unidos, como coordenador técnico).

DOCUMENTÁRIO DA FIFA

Ano passado, quando completou 90 anos, o tetracampeão Mario Lobo Zagallo recebeu várias homenagens, entre elas um documentário lançado no Youtube pela Fifa, entidade do futebol mundial, conta a trajetória de quase meio século de vínculo entre Zagallo com o escrete canarinho, seja como jogador ou no comando técnico.

A obra conta com depoimentos de craques da bola dentro e fora de campo, como Pelé, Rivelino, Ronaldo Fenômeno, Carlos Alberto Parreira e o treinador português José Mourinho

O desempenho no Flamengo, primeiro grande clube no qual Zagallo atuou como ponta esquerda, foi decisivo para ele ser convocado para a seleção que consquistou o segundo título mundial para o país, na Copa da Suécia (1958). O Velho Lobo também levantou a taça Jules Rimet em 1962 (Chile). Depois, como técnico do Brasil, faturou a Copa do México (1970) e, em 1994, já como coordenador técnico da seleção, foi tetra no Mundial nos Estados Unidos.

Em depoimento ao documentário da Fifa, Pelé fez questão de ressaltar a importância de Zagallo para sua carreira. “Tenho de agradecer por tudo. Acho que 50% do que eu fiz pela seleção brasileira foi por culpa do Zagallo”.