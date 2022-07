Vídeo: morre motorista de carro que explodiu em posto de gasolina

O motorista que foi atingido durante a explosão do tanque de gás de seu carro em um posto de combustível na zona norte do Rio de Janeiro morreu nesta quarta-feira. Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, estava internado no Hospital Municipal Salgado Filho, onde foi internado em estado grave.

As imagens da explosão foram gravadas por uma câmera de segurança e mostram o momento em que o idoso sai do carro, no posto, e se dirige ao lado de trás para abrir o porta-malas, onde está o cilindro de gás para abastecimento.

No exato momento em que ele abre o porta-malas ocorre uma intensa explosão, que chega a derrubar parte do telhado do posto de gasolina. Penha é atirado longe e sofreu sérias lesões. Uma mulher que o acompanhava e estava ao lado da porta do passageiro também fica ferida no acidente.

VEJA AS IMAGENS DA EXPLOSÃO:

Carro explode em posto de combustíveis e deixa dois feridos, no Maracanã: O veículo ficou completamente destruído com a explosão, que teria ocorrido no cilindro de GNV do carro, que realizava abastecimento no local. Pelo menos duas pessoas se feriram

Felizmente, a explosão não causou incêndio ou afetou as bombas de combustível, o que poderia causar um desastre ainda mais sério. Os frentistas do posto também não se machucaram.

Eles informaram aos bombeiros que atenderam à chamada que a explosão foi causada pelo cilindro de gás do próprio veículo, que estava em mau estado de conservação, com sinais de enferrujamento.

As imagens do vídeo mostram que a explosão não foi causada pela ignição do GNV, mas pela pressão do gás rompendo as paredes do tanque, corroborando as declarações dos frentistas sobre o estado do cilindro usado no veículo.

Nesta terça-feira, fiscais da prefeitura e peritos do Corpo de Bombeiros fizeram uma vistoria para avaliar a causa do acidente e os estragos causados na estrutura de abastecimento do posto, que fica na na Rua Vinte e Quatro de Maio, em São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio.