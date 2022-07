Vídeo: após briga e prejuízo em motel, casal destrói portão e entra em desespero pois estavam usando o carro emprestado de uma pessoa casada

Um vídeo publicado pela página ‘São Vicente Mil Grau’ mostra o prejuízo que dois homens deram para um motel localizado em São Vicente, litoral de São Paulo, na última terça-feira (26). Na publicação é possível ver um carro forçando o portão. Após não conseguir abrir cm o veículo, um dos homens desce e força a estrutura com a própria mão.

De acordo com matéria do G1, eles fugiram do estabelecimento sem pagar, deixando diversos prejuízos ao dono. Um deles ainda ligou para o local pedindo para que o vídeo não fosse divulgado, pois o veículo que eles utilizavam era emprestado e o dono é casado.

Veja as imagens a seguir:

Ainda de acordo com o texto, eles chegaram no motel localizado na Avenida Tupiniquins, no bairro Japui, às 21h e pagaram pelo período. Contudo, duas horas depois eles fugiram, após causar danos ao local. Por conta isso, um boletim de ocorrência foi registrado pelo proprietário.

LEIA TAMBÉM: Contra Varíola do Macaco, OMS recomenda que pessoas diminuam parceiros sexuais

A gerente Rosana Santana contou ao site que um dos homens queria ir embora, mas a regra do motel diz que o jovem deveria ter autorização para ser liberado. Sendo assim, a recepcionista ligou para o quarto e o companheiro que atendeu disse que não era para liberá-lo pois ele estava em posse do seu cartão.

Ele ainda desceu e subiu algumas vezes e começou então a forçar o portão e foi embora a pé, quebrando o motor da estrutura. Meia hora depois o homem que ficou para trás apareceu na portaria com o carro e lhe foi cobrado o valor gasto em consumação mais o prejuízo do portão. O cliente então se recusou a pagar e decidiu arrombar o portão com o carro, como é possível verificar na imagem. Como não conseguiu, ele forçou a estrutura com as próprias mão e fugiu.

“Apenas lamento que ficaremos com o prejuízo, mas são coisas que acontecem infelizmente no nosso país”, desabafou Thiago Leitão, o proprietário do motel.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Cachorro desaparece em resort de luxo no interior de SP; casal oferece recompensa a quem encontrá-lo

⋅ Vídeo: morre motorista de carro que explodiu em posto de gasolina

⋅ Idosa se coloca na frente do filho para defendê-lo de atirador e acaba morta