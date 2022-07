São Paulo, Rio e Curitiba devem ser as próximas cidades a receber a tecnologia 5G

São Paulo, Rio de janeiro e Curitiba são as próximas que devem ter a ativação do sinal 5G puro, que será oferecido na faixa dos 3,5 gigahertz, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O sinal já foi liberado em Brasília e nesta sexta-feira também estará operando em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre.

De acordo com o conselheiro da Anatel, Moisés Moreira a EAF, entidade que administra a nova faixa de internet, já está trabalhando para ativar o sinal em São Paulo, Rio, Curitiba, Goiânia e Salvador, mas não informou a data exata em que o sinal 5G será ativado. De acordo com o edital, as capitais devem ter o sinal liberado até o final de setembro deste ano.

Para oferecer o novo sinal, as operadoras Claro, Vivo e TIM, que criaram a empresa Siga Antenado para vencer o leilão de concessão da faixa 5G, terão que instalar novas torres e filtros para evitar interferências com outras frequências.

De acordo com o edital, as operadoras deverão também distribuir kits de recepção do novo sinal das TVs parabólicas para a população de baixa renda.

O QUE MUDA COM A NOVA TECNOLOGIA?

A nova geração de internet deve revolucionar o modo como usamos a tecnologia, já que vai oferecer conexões com velocidades até então inimagináveis, já que deve oferecer velocidades até 100 vezes mais rápidas do que conhecemos hoje, chegando até a 10 GBPS. Na internet atual, a G4, a maior velocidade disponível é de 100 MBPS.

Além do sinal ser mais rápido, ela tem um tempo de resposta menor e é mais estável do que a internet 4G.

O novo sinal vai possibilitar que carros andem sem motorista, apenas com piloto automático, avanço na telemedicina, com cirurgias feitas remotamente, transmissões ao vivo com maior qualidade e a possibilidade de ligar muitos objetos ao mesmo tempo à internet, sem interferir na qualidade do sinal.

Os smartphones também devem ser aprimorados, já que com essa velocidade os aplicativos não precisarão mais ser processados no aparelho e a maioria dos programas ficará na nuvem e poderá ser acessada normalmente, sem problemas.