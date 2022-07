Inscrição para curso gratuito de idiomas em SP vai até 5 de agosto

O prazo para estudantes da rede municipal se inscreverem no Centro de Estudo de Línguas Paulistano (CELP) para aprender outro idioma foi prorrogado pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo para 5 de agosto.

As unidades do CELP funcionam em 31 CEUs da Capital e oferecem cursos de alemão, espanhol, francês, inglês e italiano gratuitamente para estudantes da rede municipal de ensino, a partir do 4º ano do fundamental até o 3º do ensino médio.

Os cursos têm duração média de 3 anos e meio, divididos em módulos básico, intermediário e avançado. No final, o estudante recebe um diploma de conclusão. As aulas são ministradas um dia por semana nos períodos matutino (7h às 9h15 e 9h35 às 11h50) e vespertino (13h às 15h15 e 15h35 às 17h50)

COMO É FEITA A INSCRIÇÃO?

Para se inscrever e participar de um dos cursos de idiomas oferecidos pelo CELP, o estudante deve estar devidamente matriculado na rede pública e se dirigir diretamente ao CEU que oferece o idioma desejado para realizar seu cadastro.

Os documentos necessários para a inscrição são o RG do estudante, o RG e CPF dos pais, comprovante de endereço e comprovante da vacina contra covid-19. Neste caso, é necessário ter tomado pelo menos duas doses do imunizante.

CONFIRA A LISTA DE IDIOMAS OFERECIDOS EM CADA CEU:

Aricanduva, Formosa, Tiquatira e Quinta do Sol – inglês e alemão

Água Azul, Lajeado, Jambeiro e Inácio Monteiro – inglês

São Mateus, São Rafael, Rosa da China, Sapopemba – italiano

Parque São Carlos, Parque Veredas, Três Pontes e Vila Curuçá – espanhol

Jaguaré, Parque Anhanguera, Pêra Marmelo, Vila Atlântica – francês

Casa Blanca, Campo Limpo, Capão Redondo, Paraisópolis – espanhol, inglês, italiano

Cidade Dutra, Vila Rubi, Navegantes, Três Lagos – alemão

Caminho do Mar, Heliópolis, Parque Bristol – inglês

Os centros cujas matrículas já estejam todas preenchidas oferecem lista de espera para interessados em tentar uma vaga de desistente.

Clique aqui e veja os endereços dos CEUs da cidade de São Paulo.