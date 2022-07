Idosa se colocar na frente do filho para defendê-lo de atirador e acaba morta

Uma idosa de 67 anos se colocou na frente do filho, de 50, para defendê-lo de um atirador e acabou morta no município de Vilhena, em Rondônia. O caso aconteceu na última segunda-feira (25).

Segundo a PM (Polícia Militar), Eunice Fernandes Gonçalves estava em casa quando um homem bateu na porta. Seu filho, Edson José Gonçalves, foi ver quem era e acabou surpreendido pelo suspeito, que tentou atirar contra ele.

O rapaz chegou a ser atingido por um tiro, mas correu para dentro da casa. Foi quando Eunice se colocou na frente do filho e pediu para que o homem com a arma não fizesse nada contra Edson. Sem piedade, ele atirou contra a boca dela. A idosa morreu na hora.

O suspeito ainda conseguiu atingir a esposa de Edson, Solange Ferreira de Oliveira, de 40 anos. A arma falhou e ele fugiu do local.

Identidade do atirador

Edson e Solange conseguiram identificar o atirador. Segundo eles, o suspeito tentava se vingar do filho do casal por acreditar que ele teria participado do assassinato do filho dele no ano passado. O jovem de 20 anos, identificado como “Oscar”, tinha sido baleado pelo homem pouco antes dos disparos na casa que vitimaram a idosa.

Após buscas, o suspeito foi encontrado e confessou a autoria do crime. Ele disse que queria matar o rapaz de 20 anos e o pai dele e que só atirou na idosa porque ela se colocou na frente de seu alvo.

Agora, o atirados deve responder pelos crimes de homicídio doloso e por três tentativas de homicídio. Segundo a polícia, ele é conhecido por praticar crimes desde os anos 90.

LEIA TAMBÉM: