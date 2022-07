Caso da cabeleireira achada morta ao lado da filha de 8 meses: veja o que se sabe sobre o feminicídio

A Polícia Civil investiga a morte da cabeleireira Sandra Maria Souza Silva, de 34 anos, que foi achada sem vida no apartamento que morava na região da Sé, Centro de São Paulo. Ao lado do corpo, foi encontrada a filha dela, de oito meses, que apresentava lesões e sinais de desnutrição. O namorado da vítima, o mexicano Daniel Ospina Garcia, de 30 anos, é apontado como o principal suspeito do crime. A Justiça decretou a prisão temporária dele na terça-feira (26), mas ele segue foragido.

Entenda abaixo como ocorreu o feminicídio e como está a investigação policial sobre o caso:

Quem era a vítima?

Sandra morava com a filha, de 8 meses, na Rua Tabatinguera, na Sé. Ela também trabalhava em um salão como cabeleireira na região central de São Paulo, onde era especialista na aplicação de mega hair.

A bebê, que foi encontrada em um berço ao lado do corpo da mãe, era fruto do relacionamento com um ex-companheiro. O homem chegou a ser intimado pela polícia, mas prestou depoimento na segunda-feira (25) e foi liberado.

A suspeita inicial era a de que a cabelereira pudesse estar grávida, mas exames feitos no Instituto Médico Legal (IML) descartaram essa possibilidade.

Cabeleireira Sandra Maria de Sousa, de 34 anos, foi encontrada morta ao lado da filha de 8 meses, em SP (Reprodução/Redes sociais)

Como o corpo dela foi achado?

Sandra não era mais vista desde o último dia 22, quando fez contato com parentes. Como sumiu desde então, eles decidiram acionar um chaveiro e abrir a porta do apartamento dela, no domingo (24). No local, estranharam o cheiro forte que saía do imóvel.

Depois que conseguiram abrir a porta, o corpo da cabeleireira foi encontrado em cima da cama, com marcas de agressão, sangue na região do nariz e da cabeça. Ela ainda apresentava duas perfurações. A Polícia Militar foi, então, acionada.

A filha de Sandra estava dentro de um berço, ao lado da cama, com sinais de desnutrição. A criança também tinha machucados pelo corpo e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo.

Quem é o suspeito pelo crime?

O principal suspeito pelo crime é o mexicano Daniel Ospina Garcia, de 30 anos, que, segundo a Polícia Civil, usava documentos falsos e se apresentava como Davi Rodrigues. O homem namorava a cabeleireira há pouco mais de dois meses.

Mexicano Daniel Ospina Garcia é o principal suspeito da morte de cabeleireira, em SP (Reprodução/TV Globo)

O mexicano foi flagrado por câmeras de segurança do prédio onde Sandra foi achada morta. As imagens mostraram que ele chegou sozinho ao local e subiu pelo elevador. Minutos depois, reapareceu no local com algumas sacolas. Mais de 2 horas depois, ele aparece em outra área do imóvel descendo pelas escadas com algumas malas.

A polícia diz que ele já tem quatro passagens por crimes como furto e tráfico de drogas. O homem também enfrenta um processo de expulsão do Brasil na Justiça Federal.

A Justiça decretou a prisão temporária do suspeito, que é considerado foragido.

O que diz a Polícia Civil sobre as investigações?

Segundo a Polícia Civil, a cabeleireira foi morta a facadas na noite da última sexta-feira. O corpo dela só foi encontrado no domingo.

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Cambuci. Agora, a polícia colhe depoimentos de pessoas que conheciam a vítima e o suspeito para tentar localizar o mexicano e descobrir a motivação do crime.

Agentes já estiveram no apartamento da cabeleireira e fizeram uma perícia. No local, encontraram um celular que também será analisado.

Filha de cabeleireira achada morta, em SP, apresentava lesões e sinais de desnutrição (Reprodução/TV Globo)

E como está a filha da vítima?

Em entrevista ao site G1, o advogado da família da vítima, Fábio Costa, contou que a bebê recebeu o devido atendimento médico e já teve alta. Agora, tanto o pai quanto familiares da cabeleireira querem a guarda da criança.

“O ex-marido, que é o pai, está no hospital nesse momento querendo pegar a criança, ela teve alta. A irmã também manifestou o desejo de ficar com a guarda da criança, o que será decidido pelo Conselho Tutelar. Eles vão dar uma guarda provisória”, afirmou Costa.