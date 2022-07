Cachorro desaparece em resort de luxo no interior de SP; casal oferece recompensa a quem encontrá-lo

Um cachorro desapareceu em um resort de luxo em Atibaia, no interior de São Paulo. O animal estava em uma suíte os tutores - um casal estava em lua de mel -, mas fugiu durante um serviço de quarto no último sábado (23)

Desde então, funcionários do hotel e o casal realizam buscas. Cães farejadores ajudam nos trabalhos. A família chegou a oferecer recompensa no valor de R$ 2,5 mil para quem encontrar o animal de estimação, chamado Dobby.

O cão tem três anos e é da raça pastor-de-shetland. No sábado, a nutricionista Ana Beatriz Pietracatelli, de 34 anos, e o marido, o pintor automotivo César Augusto Nerillo, da mesma idade, deixaram Dobby por algumas horas na suíte enquanto aproveitavam a piscina. Uma funcionária entrou no quarto, e o cachorro fugiu.

“Era por volta das 9h. Eu e meu marido estávamos na piscina do hotel quando pediram para a gente ir à recepção. Quando me falaram que o Dobby havia escapado eu me desesperei. Nossa viagem acabou ali naquele momento”, disse Ana Beatriz ao portal de notícias “UOL”.

Esforços para localizar Dobby

O hotel contratou uma equipe especializada em buscas de animais. Além disso, os tutores, que são de São Paulo, têm entregado panfletos por Atibaia e feito publicações pelas redes sociais.

“Eu fui para São Paulo, busquei meu notebook e estou trabalhando do hotel enquanto meu marido percorre as ruas fazendo buscas. Estamos destroçados. O Dobby é nosso filho de quatro patas. É uma sensação de luto”, disse a nutricionista à reportarem.

Pelas redes sociais, o Atibaia Residence Hotel & Resort lamentou o ocorrido. “Toda a equipe está envolvida com a busca, e, inclusive contratamos uma equipe de profissionais da Busca Pet para rastrear Dobby. Hoje ainda continuamos com as buscas, seguindo os rastros do nosso Dobby. Sabemos, todos nós, da significância de uma amizade com um pet querido e não descansaremos até encontrarmos o Dobby”.

