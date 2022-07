VÍDEO: Mexicano é flagrado ao deixar apartamento de mulher morta em SP; ele é procurado pelo crime

A Polícia Civil divulgou imagens que mostram o mexicano Daniel Ospina Garcia, de 30 anos, que é apontado como o principal suspeito da morte da cabeleireira Sandra Maria Souza Silva, de 34, saindo do apartamento dela, na região da Sé, Centro de São Paulo (veja abaixo). A vítima foi achada sem vida ao lado da filha, de 8 meses, que também apresentava lesões e sinais de desnutrição. O homem segue foragido.

O vídeo, gravado por câmeras de segurança do prédio, mostraram que o mexicano chegou sozinho ao local e subiu pelo elevador. Minutos depois, ele reapareceu no local com algumas sacolas. Mais de 2 horas depois, ele aparece em outra área do imóvel descendo pelas escadas com algumas malas.

Segundo a investigação, a cabeleireira foi morta a facadas na noite da última sexta-feira (22). O corpo dela foi encontrado no domingo (24), depois que parentes e vizinhos decidiram acionar um chaveiro e abrir a porta do apartamento dela. No local, estranharam o cheiro forte que saía do imóvel.

Ao entrar, eles acharam o corpo dela e acionaram a Polícia Militar. A filha de Sandra estava dentro de um berço, ao lado da cama. A criança também tinha machucados pelo corpo e foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo.

Mexicano Daniel Ospina Garcia é o principal suspeito da morte de cabeleireira, em SP (Reprodução/TV Globo)

De acordo com a polícia, o mexicano namorava Sandra há pouco mais de dois meses. Ele usava documentos falsos e se apresentava como Davi Rodrigues. A suspeita inicial era a de que a cabelereira pudesse estar grávida, mas exames feitos no Instituto Médico Legal (IML) descartaram essa possibilidade.

O caso foi registrado como feminicídio e violência doméstica na 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, no Cambuci.

O pai da filha de Sandra, que era ex-companheiro dela, prestou depoimento na madrugada desta segunda-feira (25) e foi liberado.

Como está a bebê?

Em entrevista ao site G1, o advogado da família da vítima, Fábio Costa, contou que a bebê recebeu o devido atendimento médico e já teve alta. Agora, tanto o pai quanto familiares da cabeleireira querem a guarda da criança.

“O ex-marido, que é o pai, está no hospital nesse momento querendo pegar a criança, ela teve alta. A irmã também manifestou o desejo de ficar com a guarda da criança, o que será decidido pelo Conselho Tutelar. Eles vão dar uma guarda provisória”, afirmou Costa.

