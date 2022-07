Vídeo: explosão de botijão de gás em carro destrói posto de gasolina

Explosão em posto no Rio de Janeiro Explosão em posto no Rio de Janeiro (Reprodução/Vídeo)

Um vídeo de uma câmera de segurança mostrou o exato momento em que uma explosão devasta um posto de gasolina na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, de acordo com notícia do G1.

O posto fica na rua Vinte e Quatro de Maio, em São Francisco Xavier. As imagens mostram o momento em que um carro para no tanque de GNV para abastecer. Um homem saiu do carro e vai até o porta-malas, onde fica o botijão de gás, enquanto uma mulher desce do lado do passageiro.

No exato momento em que o homem abre a tampa do porta-malas, a explosão acontece, atingindo-o bem no peito e jogando-o a pelo menos 5 metros do local onde estava. O posto ficou completamente destruído, mas as bombas de combustível não foram afetadas e não houve incêndio.

Carro explode em posto de combustíveis e deixa dois feridos, no Maracanã: O veículo ficou completamente destruído com a explosão, que teria ocorrido no cilindro de GNV do carro, que realizava abastecimento no local. Pelo menos duas pessoas se feriram https://t.co/PV3WJ8765m pic.twitter.com/TjGowJzFHQ — São Gonçalo Urgente 📢 (@SGOurgente) July 26, 2022

A vítima, Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, foi levado ao hospital em estado grave e submetido a uma cirurgia de emergência. A mulher que estava com ele também foi levada ao hospital, mas seus ferimentos eram leves.

Nenhum frentista do posto ficou ferido durante a explosão. Eles disseram que o cilindro de gás do carro estava em mau estado de conservação e foi o responsável pelo acidente.

O fornecimento de GNV no posto foi interrompido para que os peritos avaliem os estragos e o risco da operação. Fiscais da prefeitura e peritos do Corpo de Bombeiros também foram acionados para investigar o acidente.

O telhado do posto foi atingido e ficou completamente destruído, espalhando pedaços por todos os lados.

