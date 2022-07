Polícia prende sem-teto que usava cadela para praticar assaltos no Rio

A Polícia Civil prendeu um homem sem-teto que usava uma cadela para praticar assaltos na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Allan Kardec Areas Santos, de 42 anos, dormia pelas calçadas do Jardim Botânico e redondezas. Costumava abordar as pessoas e, caso elas reagissem, ordena que o animal as atacasse.

Uma das vítimas do sem-teto foi a inspetora da Polícia Civil Clarissa Huguet, que estava na praia do Leblon quando o homem tentou roubá-la.

Ela estava na praia com seu cão quando o homem se aproximou, colocou uma guia no animal e o levou. Ao tentar intervir, a policial acabou mordida pela cadela.

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido. Macarena, da raça pastor alemão, foi apreendida. Segundo os responsáveis por seus cuidados, ela é um animal dócil e obediente, mas foi ensinada a seguir os comandos do suspeito.

Investigação

De acordo com a delegada Daniela Terra, o suspeito era investigado há 15 dias. “Ele treinou a cadela para atacar as pessoas que ele queria. Nesses últimos tempos, ele usava a cadela para roubar. Há cinco pessoas que foram vítimas dele. Ele tem passagens pela polícia desde 1997 e acabou sendo preso por cometer roubo impróprio, que é se utilizar do instrumento, ou seja, a cadela, para conseguir roubar os objetos”, disse Daniela ao portal de notícias “UOL”.

O caso é investigado pela 14ª DP (Leblon). O homem já tinha 15 passagens pela polícia por lesão corporal, posse de drogas, desacato, violência doméstica e maus tratos de animais. A pena pode chegar a cinco anos de prisão.

A cadela Macarena está sendo cuidada pela Subsecretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal e está disponível para adoção responsável.

