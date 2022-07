Médica é baleada enquanto realizava atendimento dentro de ambulância; polícia relata ‘engano’

Uma médica foi atingida por um tiro enquanto realizava atendimento dentro de uma ambulância no bairro do Porto, em Cuiabá, no Mato Grosso. O caso aconteceu no último domingo (24).

De acordo com a Polícia Civil, a bala atravessou o veículo, atingindo a profissional de saúde por engano.

O veículo trafegava pela Avenida Miguel Sutil quando foi alvejado. Testemunhas relataram que um homem em uma bicicleta se aproximou de um ponto de ônibus onde estavam duas pessoas, aparentemente com a intenção de roubá-las. Um segundo homem com uma arma em uma motocicleta, então, efetuou os disparos para evitar o crime. A bala atravessou a ambulância que passava pelo local e atingiu a médica em cheio.

Segundo o boletim registrado pela PM (Polícia Militar), a mulher, de 30 anos, foi ferida na perna. Ela foi levada a um hospital particular do bairro de Santa Rosa.

O caso é investigado pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa).

Cadela no mundo do crime

A Polícia Civil prendeu um homem sem-teto que usava uma cadela para praticar assaltos na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Homem é preso suspeito de usar cadela em roubos (Reprodução/TV Globo)

Allan Kardec Areas Santos, de 42 anos, dormia pelas calçadas do Jardim Botânico e redondezas. Costumava abordar as pessoas e, caso elas reagissem, ordena que o animal as atacasse.

Uma das vítimas do sem-teto foi a inspetora da Polícia Civil Clarissa Huguet, que estava na praia do Leblon quando o homem tentou roubá-la.

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido. A cadela Macarena, da raça pastor alemão, foi apreendida. Segundo os responsáveis por seus cuidados, ela é um animal dócil e obediente, mas foi ensinada a seguir os comandos do suspeito.

LEIA TAMBÉM: