Fábricas de Cultura estão com mais de 7 mil vagas abertas para cursos gratuitos de artes e tecnologia

As Fábricas de Cultura estão com inscrições abertas para 326 cursos gratuitos na capital paulista e Região Metropolitana. Ao todo, são 7 mil vagas em aulas sobre dança, realidade virtual, música, robótica, criação de games, entre outras. Os interessados devem se inscrever presencialmente nas unidades ou pela internet.

Os cursos são distribuídos nas unidades das zonas Norte (Brasilândia, Jaçanã e Vila Nova Cachoeirinha) e Sul (Capão Redondo e Jardim São Luís) da capital, da Região Metropolitana (Diadema e Osasco), e do Vale do Ribeira (Iguape), que serão realizados durante o 2º semestre deste ano.

Os cursos são semestrais e abertos para crianças, jovens e adultos. As atividades começam a partir de 9 de agosto.

Confira abaixo mais detalhes dos cursos:

Com aulas às quartas e sextas-feiras, das 9h às 11h45, na unidade Diadema, o ateliê de Realidade Virtual permitirá que os aprendizes usem, criem e programem seus próprios espaços em realidade virtual para serem acessados no computador, smartphone ou em óculos adequados a essa modalidade com interação entre os visitantes.

Outra opção é a trilha de Criação de Games na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, que visa trazer aos aprendizes uma visão crítica sobre o videogame enquanto mídia, clareza sobre o funcionamento desta indústria no país e o ensino de ferramentas que irão auxiliá-los na programação de um jogo de plataforma e aventura. Aulas às quartas-feiras das 19h às 21h.

Para os fãs de robótica, as unidades 4.0 de Osasco e Iguape oferecem as formações ideais. No ateliê de Robótica para Iniciantes os aprendizes irão aprender a construir, controlar e programar robôs e circuitos de maneira prática. A formação é na unidade Osasco e ocorre às quartas e sextas, das 14h às 16h45. Já na unidade Iguape, a trilha Construindo meu 1º Robô ensinará os fundamentos básicos da robótica para que, de maneira prática e lúdica, os participantes construam o seu primeiro robô. Os encontros serão às terças-feiras das 14h às 17h.

Além da tecnologia, a linguagem do audiovisual tem destaque nas unidades. Uma das opções é o ateliê de Foto e Vídeo na unidade Brasilândia que irá estimular os aprendizes a aproveitarem o recurso de qualquer câmera fotográfica para ampliar a criatividade, com enfoque na atualidade e na percepção local para incitar novas formas de expressão. As aulas ocorrem às terças, quartas e quintas, das 18h às 20h45.

Na trilha online de Roteiro para Série e Web Série os aprendizes irão desenvolver técnicas e truques com ferramentas para transformar as ideias em um sistema narrativo orgânico e coerente para criação de série e websérie na unidade Capão Redondo, às quintas-feiras das 19h às 21h. Também na Zona Sul, mas na unidade Jardim São Luís, o ateliê de Cinema e Audiovisual oferece a oportunidade de escrever, criar e produzir as próprias narrativas aplicando conceitos da linguagem cinematográfica. Encontros às terças e quintas das 14h às 16h45.

Os interessados em conhecer mais sobre as artes visuais poderão se inscrever na trilha de Artes Urbanas: Graffite na unidade Vila Nova Cachoeirinha. Nos encontros realizados aos sábados, das 9h30 às 12h30, os aprendizes irão ter acesso às técnicas e materiais para ampliar o repertório criativo em diálogo com artistas locais. Visando estimular a concentração e coordenação motora, a trilha de Iniciação a Pintura permitirá que os participantes se expressem por meio da criação de telas. Os encontros acontecem na unidade Iguape às sextas-feiras das 9h às 12h.

Fábricas de Cultura estão com inscrições abertas para 326 cursos gratuitos (Divulgação/André Hoff/Fábrica de Culturas)

A cultura do Slam tem se expandido como um movimento de resistência, onde a voz é instrumento para manifestação poética e política, assim como os saraus. Desta forma, a trilha Escrita Criativa para Slam e Sarau, que será realizada na Fábrica de Cultura Brasilândia às quartas e sextas das 18h às 20h45, pretende oferecer as ferramentas para que os participantes pensem e produzam material neste formato poético.

Entender o que é Produção Cultural e como se trabalha neste meio é o objetivo da trilha Produção e Elaboração de Projetos Culturais na Fábrica de Cultura Jardim São Luís. Através da formação, os aprendizes terão a possibilidade de desenvolver projetos culturais, bem como irão aprender a concorrer a editais e captar recursos. Os encontros serão aos sábados das 14h às 18h, e 50% das vagas são reservadas para mulheres cis e trans.

Para os interessados na dança e na música, as opções são diversas. Na Fábrica de Cultura Diadema o ateliê de Dança para Crianças apresentará os princípios do balé, danças brasileiras, danças do mundo e história da dança. Aulas às quartas e sextas das 9h às 11h45. Na unidade Osasco, a opção é o ateliê de Capoeira, que trará a prática junto com reflexões sobre a cultura brasileira por meio dos instrumentos. Os encontros serão às terças e quintas, das 14h às 16h45.

Na música, a Fábrica de Cultura Capão Redondo oferece a trilha Produção Musical: Criação de Beats, com aulas às quintas-feiras das 18h às 21h. Uma das maiores dificuldades de um beatmaker iniciante é o desafio de começar seus beats do zero. Nesse curso é possível adquirir conhecimento aprofundado para que suas produções saiam do “papel”.

Para quem prefere trabalhar com instrumentos mais tradicionais, a trilha da Orquestra de Cordas Dedilhadas é a opção certa. Nas aulas realizadas aos sábados, das 10h às 13h, os aprendizes poderão aperfeiçoar na prática dos instrumentos de cordas, tais como Cavaquinho, Ukulele, Bandolim, Viola brasileira, Violão, Guitarra e Contrabaixo elétrico; criando um repertório de onde sairá a Orquestra de Cordas Dedilhadas do Jaçanã. Na Fábrica de Cultura Jaçanã ainda é possível se inscrever no ateliê de Circo: Acrobacia, Malabarismo, Equilibrismo, Aéreo e Palhaço, que terá aulas às quartas e sextas das 14h às 16h45 na unidade.

Os materiais necessários para as atividades presenciais, como instrumentos musicais, itens de papelaria e máquinas fotográficas, serão oferecidos para o uso na unidade gratuitamente. Nas atividades online, os itens serão adaptados para materiais disponíveis em casa. A plataforma utilizada para a aula será escolhida em comum acordo entre arte-educadores e aprendizes.

Inscrições

Para se inscrever é necessário apresentar RG ou documento com foto do responsável, no caso dos menores de idade; RG ou certidão de nascimento do aprendiz; e comprovante de residência atual.

As inscrições podem ser feitas nas unidades ou no site das Fábricas de Cultura. É possível se inscrever em mais de uma trilha ou ateliê, se houver vagas e os horários não coincidirem entre os cursos ou, no caso de crianças e jovens em idade escolar, com os horários da escola.

As inscrições ficam abertas até 45 dias após o início das aulas, desde que haja disponibilidade de vagas no curso pretendido.