Dúvidas sobre a 4ª dose da vacina contra a covid-19? Especialista responde tudo o que você quer saber

O vírus da covid-19 segue circulando pelo País e, por isso, não é hora de “baixar a guarda” quando o assunto é proteção. Além dos cuidados de higiene e uso de máscara facial em locais determinados, é preciso ficar atento ao calendário de vacinação para que as doses de reforço não sejam esquecidas. Boa parte da população já está apta a tomar a quarta dose, e não é raro que dúvidas quanto a chamada DA2 (dose adicional 2) apareçam.

Segundo o biomédico e coordenador do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, Lucas Freitas, todas as pessoas elegíveis devem tomar quantas doses de vacina estejam disponíveis e sejam recomendadas pelas autoridades de saúde.

Ele explica que estudos têm evidenciado uma redução dos níveis de imunidade no período pós segunda dose, sendo que depois da aplicação da dose de reforço há um aumento significativo - de até 25 vezes - nos índices de resposta celular e humoral (anticorpos). Por isso, a estratégia tem demonstrado ser uma ferramenta eficaz para auxiliar na proteção da população.

Freitas lembra que a vacina foi a grande responsável pela diminuição das taxas de internação e mortes no Brasil, o que trouxe um cenário de controle da pandemia. “Para continuarmos vendo as UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) vazias é essencial que as pessoas completem o esquema vacinal”, orienta.

Muitos municípios e Estados já estão oferecendo o “segundo reforço”, inicialmente para profissionais de saúde, idosos e pessoas imunossuprimidas, estendendo gradualmente a proteção até para quem está na casa dos 30 anos.

Na cidade de São Paulo, pessoas de 35 a 39 anos de idade podem receber a segunda dose adicional desde que tenham tomado a primeira dose adicional há pelo menos quatro meses.

Confira abaixo algumas dúvidas frequentes quanto à quarta dose da vacina contra a covid-19, respondidas pelo coordenador do curso de Biomedicina da Anhanguera:

Quem deve tomar a quarta dose?

Profissionais da saúde, pessoas com mais de 50 anos ou outras pessoas com recomendação médica que tenham tomado as três doses anteriores do esquema vacinal. A depender da localidade, pessoas na casa dos 30 anos também já podem receber a dose.

Por que é importante receber as doses disponíveis e indicadas para sua faixa etária?

Com o passar dos meses, é observada uma redução da proteção gerada pela vacina. Manter o esquema vacinal completo é garantia para, caso infectada pelo vírus, a pessoa não desenvolva formas mais graves da doença.

Vamos precisar tomar reforço da vacina para sempre?

Ainda não é possível afirmar isso, pois os estudos e evidências sobre a proteção são realizados com a evolução da pandemia. Alguns cenários são possíveis: o surgimento de novas vacinas que não necessitem de reforço ou ainda atualizações das vacinais de forma anual, que protejam de novas variantes, assim como acontece com as vacinas da gripe.

As doses de reforço causam efeitos adversos?

Não há evidências sobre isso. O organismo das pessoas reage de forma diferente e pode apresentar reações após a aplicação de qualquer uma das quatro doses.

Posso tomar a vacina estando com sintomas de gripe ou resfriado, ou suspeita de covid?

Não. A recomendação é que a pessoa espere a melhora dos sintomas para receber o imunizante contra a covid.

Posso tomar a vacina estando com diagnóstico de covid?

Não. Receber a vacina estando infectado atrapalha a resposta do organismo no combate ao vírus.