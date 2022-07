Defensoria Pública de SP inicia projeto para atendimento a famílias de vítimas de violência

A Defensoria Pública de São Paulo iniciou nesta semana o projeto piloto “Rede Apoia”, voltado ao atendimento de familiares de vítimas de violência letal, em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania.

A medida pretende organizar e estruturar o atendimento que já é prestado pela Defensora Pública às famílias, oferecendo assistência jurídica e acompanhamento psicossocial, com acolhimento, informações, encaminhamentos à rede de serviços.

De acordo com a defensoria, o projeto também visa mapear desafios e potencialidades para implementação de uma política perene de atendimento, além de desenvolver uma atuação que resulte também na prevenção de ocorrências letais.

As atividades do “Rede Apoia” serão monitoradas por um comitê formado no âmbito da Defensoria Pública, composto pela 1ª Subdefensoria Pública-Geral, Assessorias de Convênios, Cível e Criminal e Infracional, e pelos núcleos de Cidadania e Direitos Humanos, Infância e Juventude, e Defesa da Diversidade e Igualdade Racial.

O Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência (CPPHA), a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania e entidades da sociedade civil com reconhecida e destacada atuação nas áreas de prevenção e enfrentamento à violência também serão convidados a integrar o comitê.

A defensoria destacou, ainda, que a atuação se dará em parceria com o CPPHA e em rede com demais instituições públicas, organizações sociais e grupos de familiares. Pretende-se, ainda, a produção de dados e informações a partir dos atendimentos realizados, gerando expertise na condução de casos que se enquadrem no perfil do programa contínuo aprimoramento contínuo do serviço.

O projeto piloto também prevê a realização de atividades e educação em direitos, a fim de difundir informações e conhecimento sobre a medida, além de capacitar demais atores da rede de serviços.

Saiba como obter atendimento no site da Defensoria Pública de São Paulo.

Veja abaixo os pilares do ‘Rede Apoia’: