Criação de mais de 630 mil vagas temporárias são esperadas para o 3º trimestre no Brasil

A ASSERTTEM (Associação Brasileira do Trabalho Temporário) prevê a criação de mais de 630 mil vagas temporárias para o 3º trimestre de 2022. A modalidade está prevista nos termos da Lei Federal 6.019/74 e do Decreto nº 10.854/2021.

“Estimamos um aumento de 12% nas contratações temporárias nos meses de julho, agosto e setembro em relação ao mesmo período de 2021″, afirmou o presidente da associação, Marcos de Abreu.

De acordo com Abreu, a alta deve ser visto com bons olhos. “A pandemia impôs um novo modelo de gestão às empresas, que aprenderam a reduzir custos e a fazer ajustes rápidos às demandas de mercado utilizando intensivamente a contratação de temporários sem precisar demitir, o que vem contribuindo para a queda do desemprego no País.”

Além disso, ele reforça que as empresas já estão com os quadros de pessoal reestabelecidos, como antes da pandemia. Assim, agora, as contratações serão pontuais e não mais para repor o quadro de pessoal como aconteceu durante a pandemia. Com isso, pondera, a taxa de efetivação deve sofrer ligeira queda, de 22% para 20%.

Balanço do 1º semestre

Entre janeiro e junho deste ano foram geradas 1.322.200 vagas temporárias, uma ligeira queda de 4,6% em relação do mesmo período de 2021, quando foram abertas 1.385.989.

Segundo a ASSERTTEM, a seca, inflação e a guerra na Ucrânia foram fatores que impactaram os resultados das contratações do 1º semestre.

Direitos do trabalhado temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador conta com anotação em carteira e os direitos assegurados. Entre eles, estão inclusos o pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13º salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

De acordo com a legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com possibilidade de prorrogação por até mais 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período.

Junto à Previdência, o trabalhador temporário também tem todos os direitos garantidos, como auxílio-doença, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.