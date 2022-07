BK Brasil recebe inscrições para vagas de estágio exclusivas para pessoas com deficiência, em SP

O BK Brasil está com inscrições abertas em um novo programa de estágios voltado para pessoas com deficiência (PCDs). Não é exigida experiência anterior. Os interessados devem se inscrever pela internet até o próximo dia 31.

As oportunidades de trabalho estarão divididas nas diversas áreas do corporativo da empresa. As vagas são destinadas a estudantes de cursos de humanas ou exatas, desde que estejam do quarto ao sexto semestre. No caso dos tecnólogos, o aluno deve estar no primeiro semestre.

O modelo de trabalho será híbrido, sendo duas vezes na semana na sede da BK Brasil, em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, e os demais dias em home office.

O início do estágio está previsto para agosto deste ano, com duração de 18 meses.

Vagas exclusivas para PCDs

Marcia Baena, vice-Presidente de Gente & Gestão da BK Brasil, explicou que um diferencial dessa edição do programa é que os selecionados farão parte de áreas chave no desenvolvimento de projetos voltados para os compromissos de ASG da empresa.

“Ao contrário dos outros anos, onde cada um tocava um projeto diferente em sua trilha de estágio, todos os contratados trabalharão em conjunto, em um único projeto, que terá como objetivo chegar mais perto de atingir um de nossos compromissos”, destacou.

Ela ressaltou que o programa neste ano é voltado exclusivamente para pessoas com algum tipo de necessidade especial.

“Em 2022, nosso programa é 100% afirmativo para pessoas com deficiência, o que está totalmente alinhado com nosso compromisso de aumentar representatividade e diversidade em nosso time corporativo até 2025. Estamos colocando isso em prática com cada vez mais agilidade e essa é uma das maneiras de mostrar o quanto queremos estimular esses jovens universitários a terem oportunidades na nossa área corporativa. Na BK Brasil, quem tem fome de crescimento, tem chances enormes de trilhar uma carreira de sucesso com a gente. No último ano, 100% dos estagiários, que finalizaram seu contrato conosco, foram efetivados. Essa é sempre nossa expectativa”, acrescentou.