Jovem é preso por morte de pai, mãe e irmã; entenda o que está por trás do triplo homicídio que chocou Pernambuco

Um jovem de 23 anos foi preso após confessar participação nas mortes de seu pai, sua mãe e sua irmã em Carpina, Pernambuco. O triplo homicídio aconteceu na tarde do último domingo (17), mas os corpos só foram encontrados carbonizados na segunda-feira (18), dentro de um carro em Nazaré da Mata, município vizinho. As informação são do portal de notícias “UOL”.

Manoel Ferreira da Cunha, de 49 anos, Marcilene Maria Medeiros da Cunha, de 56, e Thaynara Emanuelly Medeiros da Cunha, de18, foram mortos a golpes de faca e marreta. Seus corpos foram achados em uma estrada vicinal.

Thallys Emanoel Medeiros da Cunha confessou a participação no crime, mas garantiu que não foi o autor das mortes. Em depoimento, ele afirmou que contratou um grupo para realizar um assalto na casa da própria família com o objetivo de vender os bens para quitar uma dívida no valor de R$ 2,4 mil com um agiota.

Plano saiu errado

Durante a ação, o pai teria sido levado a um quarto, mas ele reagiu e acabou sendo morto por um dos bandidos. Após o incidente, os criminosos teriam decidido tirar a vida também da mãe e a irmã de Thallys.

Os corpos foram colocados, então, em um veículo, que foi incendiado. As autoridades chegaram ao local após relatos de moradores da região.

Pela placa do carro, a polícia descobriu o endereço da família e foi até a residência. Lá foram encontrados lençóis e roupas queimadas, além de manchas de sangue. Após ser interrogado, o jovem confessou sua participação no crime.

Em nota, o Tribunal de Justiça de Pernambuco informou que Thallys teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele foi encaminhado à Penitenciária Doutor Ênio Pessoa Guerra, localizada em Limoeiro, também em Pernambuco.

Agora, a polícia tenta confirmar a motivação do crime e se o jovem não teria sido o próprio executor de seus familiares.