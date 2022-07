Idosa vai parar na UTI após ser picada por escorpião em espinafre; vegetal foi comprado em supermercado

Uma idosa precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após ser picada por um escorpião enquanto higienizava um espinafre comprado em um grande supermercado no Pará. As informações são do portal de notícias “UOL”.

Ana Beatriz da Silva Dias, de 73 anos, guardou o vegetal embalado dentro da geladeira. Dois dias depois, quando o lavava para utilizá-lo em uma refeição, acabou picada em um dos dedos.

A idosa começou a passar mal e avisou à filha. O caso ocorreu no dia 9, e a vítima foi ao hospital algumas vezes desde então. No último sábado (16), porém, seu quadro de saúde piorou e ela - que é cardiopata - precisou ser internada na UTI.

Sua filha, Luciana Dias, fez um relato nas redes sociais. “Minha mãe foi comprar verduras no Supermercado Líder, Unidade da Quintino. Comprou várias verduras, entre elas um maço de espinafre. Ao chegar em casa, foi lavá-las como de costume. No entanto, ao fazer isso, sentiu uma forte picada no dedo médio e começou a gritar de dor. Me chamou e eu a levei na Unimed para pronto-atendimento. Até então, não sabíamos qual animal tinha picado o dedo dela. Aí minha irmã foi até a casa dela e vasculhou até que achou um escorpião, que estava nas folhas do espinafre que foi comprado no Líder”, escreveu.

Luciana continuou: “Nota-se total negligência com os produtos comercializados neste estabelecimento! Um absurdo! O consumidor fica a mercê de tudo. Inclusive de algo que atente contra a própria integridade física dele. Devemos fazer isso chegar até as autoridades, para que seja tomada uma providência cabível”.

Segundo o “UOL”, a idosa teve alta da UTI na terça-feira (19). Ela ainda deve passar por mais exames cardiológicos e ainda não há previsão de alta.

LEITA TAMBÉM: