Após quase 5 horas de busca, equipe de resgate encontra corpo em casa de acumulador

Composta pela Secretaria de Defesa do Meio Ambiente (SEDEMA) de Piracicaba, cidade localizada no interior do estado de São Paulo, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, uma equipe de resgate localizou hoje (21) o corpo de um homem de 52 anos que havia desaparecido em sua própria casa.

Segundo informações compartilhadas, todo o processo foi dificultado pela presença de diversos materiais acumulados pelo homem durante 30 anos.

Em nota, a prefeitura de Piracicaba afirmou: “Para conseguir localizar o homem, as equipes retiraram três caminhões de materiais inservíveis, desde o início da manhã”.

Detalhes do plano traçado pela equipe de resgate

Na manhã desta quinta-feira (21), Odair Melo, que é coordenador da Defesa Civil, deu detalhes sobre o plano desenhado para acessar a casa e localizar o homem de 52 anos que até este momento estava desaparecido. “Há um corredor de um metro de largura, mas o espaço liberado nele é de cerca de 40 centímetros. Estamos tentando limpar para poder, rastejando, acessar a casa”.

De acordo com o detalhado pelo portal Metrópoles, após o processo de retirada de materiais dos mais variados tipos, o corpo do homem foi localizado em uma despensa, perto da cozinha da residência. A causa da morte ainda não foi determinada.

Familiares e amigos, que sempre viam o morador entrando e saindo de sua casa, acionaram as autoridades depois que ele desapareceu na última segunda-feira (18).

